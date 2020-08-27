И снова Роналду: УЕФА назвал лучший гол самого длинного сезона Лиги чемпионов (видео)

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил триумфатора в номинации на лучший гол по итогам самого длинного в истории (425 дней!) сезона Лиги чемпионов-2019/2020, в финале которого мюнхенская «Бавария» обыграла французский «ПСЖ» — 1:0.

Как и год назад, лучшим признан результативный удар португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду. Функционеры отметили мяч, забитый обладателем пяти «Золотых мячей» в ответном матче 1/8 финала против «Лиона». Правда, этот гол не принес туринцам особых дивидендов — подопечные Маурицио Сарри сенсационно вылетели из турнира по итогам двух матчей.

Добавим, что также УЕФА отметил результативные удары полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера (в матче с «Зенитом» — 2:1), еще одного представителя «Ювентуса» Хуана Куадрадо («Атлетико» — 2:2), нападающего «Барселоны» Луиса Суареса («Интер» — 2:1) и полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри («Лион» — 3:0).

Goal of the Tournament results:



Ronaldo, Juventus 2−1 Lyon (2nd goal)

Sabitzer, Leipzig 2−1 Zenit

Cuadrado, Atlético 2−2 Juventus

Suárez, Barcelona 2−1 Inter (1st goal)

Gnabry, Lyon 0−3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский АЗ, греческий ПАОК и австрийский «Рапид» стали потенциальными соперниками «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

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