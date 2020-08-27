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Спорт

И снова Роналду: УЕФА назвал лучший гол самого длинного сезона Лиги чемпионов (видео)

21:45 27 августа 2020
И снова Роналду: УЕФА назвал лучший гол самого длинного сезона Лиги чемпионов (видео)

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил триумфатора в номинации на лучший гол по итогам самого длинного в истории (425 дней!) сезона Лиги чемпионов-2019/2020, в финале которого мюнхенская «Бавария» обыграла французский «ПСЖ» — 1:0.

Как и год назад, лучшим признан результативный удар португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду. Функционеры отметили мяч, забитый обладателем пяти «Золотых мячей» в ответном матче 1/8 финала против «Лиона». Правда, этот гол не принес туринцам особых дивидендов — подопечные Маурицио Сарри сенсационно вылетели из турнира по итогам двух матчей.

Добавим, что также УЕФА отметил результативные удары полузащитника «Лейпцига» Марселя Забитцера (в матче с «Зенитом» — 2:1), еще одного представителя «Ювентуса» Хуана Куадрадо («Атлетико» — 2:2), нападающего «Барселоны» Луиса Суареса («Интер» — 2:1) и полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри («Лион» — 3:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что голландский АЗ, греческий ПАОК и австрийский «Рапид» стали потенциальными соперниками «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов.

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