Спарринг-партнер Усика рассказал об особенном умении украинского чемпиона

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе непобедимый украинец Александр Усик (17 побед, 13 из них — нокаутом), создавший аккаунт в популярном приложении TikTok, активно готовится ко своему второму бою в супертяжелом дивизионе против британца Дерека Чисоры (32 победы, 23 из них — нокаутом, 9 поражений).

Некоторыми подробностями из тренировочного лагеря нашего соотечественника поделился его спарринг-партнер британец Дэвид Аллен. «Я прилетел в понедельник, и мы сразу проводили раунды по 2 минуты. Я здесь, чтобы сделать свою работу, но мне не нужна головная боль. Мне не нравятся синяки на моем теле, и не хочется укоротить карьеру из-за спаррингов. Я боксировал с Усиком и не пропустил слишком много ударов, поскольку я здесь не для этого. В пятницу они сказали: „Мы хотим, чтобы ты копировал Дерека Чисору“. Я тогда немного устал и подумал: „Хорошо, отлично, давайте зарубимся“. Поэтому в понедельник и среду я боксировал с Усиком, а в пятницу дрался. Каждый день, что бы я ни делал, он постоянно находил ответы. Он имеет особенное умение — он очень быстро просчитывает соперников», — рассказал Аллен в интервью talkSPORT.

К слову, Чисора отреагировал на танцевальные видео, которыми Усик любит делиться из тренировочного лагеря со своими подписчиками. На одно из них британец наложил песню «Y.M.C.A.» группы Village People, являющуюся неофициальным гимном гей-диаспоры Манхэттена. Если украинца заденут подобные действия со стороны соперника, Дереку наверняка придется несладко на ринге…

Напомним, что бой Усик — Чисора пройдет 31 октября в Лондоне на О2 Arena без зрителей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где покажут в прямом эфире на территории Украины боксерский поединок Усик — Чисора.

Фото Instagram Дэвида Аллена

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