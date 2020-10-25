«Шахтер» – «Интер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 27 октября, донецкий «Шахтер» на столичном НСК «Олимпийский» в присутствии зрителей проведет поединок 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против миланского «Интера». Букмекеры уже назвали фаворита предстоящей дуэли.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Луиша Каштру и Антонио Конте, за которой вы сможете следить в этой новости.

Командная фотосессия без Мораеса

Перед поединком 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» провел традиционную командную фотосессию на своей базе в Святошино.

Все бы ничего, вот только «горняки» напрочь «забыли» о лучшем бомбардире прошлого сезона нападающем Жуниоре Мораесе, который заболел коронавирусом и пропустил последние несколько матчей команды.

«Спасибо за приглашение», — оставил комментарий футболист под командной фотографией, размещенной на клубной странице в Instagram.

Арбитры из Болгарии

Судить поединок на НСК «Олимпийский» УЕФА доверил бригаде арбитров из Болгарии во главе с 34-летним рефери ФИФА Георгием Кабаковым, который на протяжении семи лет международной карьеры с украинскими командами в еврокубках ранее не пересекался.

Ранее Кабакок с украинскими командами не пересекался

На линиях своему соотечественнику будут помогать Мартин Маргаритов и Диян Валков (четвертый судья — Волен Чинков). Также на встрече будет задействована система VAR, арбитр на видеоповторах — немец Феликс Цвайер.

Соперники в своих чемпионатах

На выходных соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» не смог обыграть на столичном НТК им. Банникова полтавскую «Ворсклу», игравшую с 53-й минуты в меньшинстве, — 1:1 (Соломон, 33 — Кулач, 7) и не смог обойти «ворсклян» в турнирной таблице, а также позволив киевскому «Динамо» оторваться уже на четыре очка.

Видеообзор матча «Шахтер» — «Ворскла» — 1:1

Что же касается «Интера», то «неро-адзурри» в непростом поединке одолели на выезде «Дженоа» — 2:0 (Лукаку, 64, Д’Амброзио, 79), благодаря чему вышли на третье место, уступая лидирующим землякам из «Милана» два очка (правда, у «россо-нерри» еще игра в запасе).

Видеообзор матча «Дженоа» — «Интер» — 0:2

История встреч

Еще свежа в памяти встреча команд двухмесячной давности в полуфинале Лиги Европы-2019/2020, когда миланцы не оставили камня на камне от подопечных Луиша Каштру — 5:0. До этого же «Шахтер» и «Интер» пересекались в еврокубках лишь однажды — в квалификации Лиги чемпионов-2005/2006 «неро-адзурри» одержали выездную победу (2:0), а на «Джузеппе Меацца» сыграли вничью (1:1), оставив «горняков» за бортом основной сетки самого престижного клубного турнира Европы.

В 2005 году "Интер" не пустил "Шахтер" в групповой турнир Лиги чемпионов, а в 2020-м - в финал Лиги Европы

Состав «Интера» дороже в пять раз

По информации авторитетного портала Transfermarkt, состав «Интера» дороже стоимости игроков «Шахтера» в пять раз (683,50 млн евро против 134,80 млн)!

Самая высокая трансферная стоимость среди игроков итальянского клуба у бельгийского нападающего-гренадера Ромелу Лукаку (85 млн евро), за ним идут аргентинский форвард Лаутаро Мартинес (70 млн), датский полузащитник Кристиан Эриксен и голландский защитник Стефан де Врей (по 60 млн), а также перешедший из «Реала» травмированный марокканский полузащитник Ашраф Хакими (54 млн).

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок «Шахтер» — «Интер».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Интер»

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