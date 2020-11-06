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Спорт

Побитый Усиком супертяжеловес дал прогноз на бой украинца с Джошуа

16:32 6 ноября 2020
Александр Усик

Британский боксер-супертяжеловес Дерек Чисора, проигравший украинцу Александру Усику единогласным решением судей, поделился своими ожиданиями от боя украинца против обладателя чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF своего соотечественника Энтони Джошуа.

«Если Усик подерется с Джошуа, это будет односторонний поединок. ЭйДжей пройдет сквозь него, поскольку он высокий и использует свой джеб. Усик может драться, но Джошуа победит нокаутом», — приводит слова британца IFL TV.

Также Чисора вспомнил о своем поражении Усику и рассказал о реакции на критику в свой адрес. «Я не обращал внимания на реакцию экспертов на мой бой с Усиком. На самом деле, меня это не волнует. Я слышал, как люди жаловались на мой угол. Всегда есть на что пожаловаться, когда кто-то проигрывает. Когда боец побеждает, нет никаких жалоб. У всех есть мнение. У людей всегда найдется что сказать о ком-то другом. После поражения никто никогда не скажет о тебе ничего хорошего», — отметил боксер.

Напомним, что Усик может выйти в ринг с Энтони Джошуа уже в следующем году. Это станет возможным, если ЭйДжей не сможет договориться о двух поединках с Тайсоном Фьюри. В случае же, если объединительный бой Джошуа — Фьюри состоится, то Энтони придется отказаться от пояса WBO, который Усик будет оспаривать в поединке с первым номером организации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британец Тони Беллью назвал «ограблением» победу Усика над Чисорой.

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