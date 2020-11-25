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Спорт

УЕФА присудил поражение сборной Украины в решающем матче Лиги наций

18:21 25 ноября 2020
сборная украины по футболу

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял решение присудить сборной Украины поражение в матче элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии, который должен был пройти 17 ноября в Люцерне.

Напомним, несколько футболистов «желто-синих» сдали положительные тесты на COVID-19, находясь в Швейцарии, из-за чего главный врач кантона Люцерн запретил нашей сборной принимать участие в поединке Лиги наций. И это несмотря на то, что в распоряжении Андрея Шевченко было достаточное количество здоровых футболистов и наша команда готова была играть со швейцарцами.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала шесть очков в турнирной таблице, сравнявшись с Украиной, но при этом обойдя нашу команду по дополнительным показателям. Это означает, что следующий сезон Лиги наций «желто-синие» проведут в дивизионе В.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины заработала 2,25 млн евро за выступление в элитном дивизионе Лиги наций.

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