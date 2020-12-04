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Спорт

Украинские футболисты «Гента» третий раз за три месяца остались без тренера

11:03 4 декабря 2020
Безус, Пластун, Яремчук

Бельгийский «Гент» расстался с главным тренером Вимом де Деккером. Последней «каплей» для руководства «индейцев» стало пятое подряд поражение в Лиге Европы, на этот раз на домашней арене от чешского «Слована» (1:2).

Примечательно, что трио украинских легионеров — Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун — остались без главного тренера уже третий раз за последние три месяца. Ранее в конце августа клуб расстался с Йессом Торупом, приведшим команду к серебряным медалям чемпионата Бельгии в прошлом сезоне, а в середине сентября уволил опытного румынского специалиста Ласло Белени после возникшего конфликта с футболистами, в частности с украинцем Яремчуком, на место которого и пришел де Деккер.

Добавим, что в чемпионате страны, как и в Лиге Европы, дела у «индейцев» не клеятся. В 14-ти турах «Гент» потерпел восемь поражений и, набрав 16 очков, располагается за пределами топ-10 турнирной таблицы, отставая от лидеров на 12 баллов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарный Георге Хаджи уволил сам себя с поста главного тренера.

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