Как Ленин: стало известно о предсмертном желании Марадоны

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, похороненный без сердца, за несколько недель до смерти сообщил своему адвокату Матиасу Морле о необычном, даже в чем-то безумном желании.

В письме, собственноручно написанном доном Диего 13 октября (напомним, умер легендарный футболист через полтора месяца — 25 ноября), написано, что Марадона, изображение которого появится на денежной купюре, хочет такого же признания, как и Владимир Ленин, тело которого выставлено на всеобщее обозрение в Мавзолее на Красной площади в Москве с 1924 года.

«После глубокого анализа я хочу выразить свое желание, чтобы после смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в указанном музее в окружении максимального количества моих трофеев, личных вещей и любимых воспоминаний, чтобы и дальше получать любовь людей», — говорится в письме, которое оказалось в распоряжении издания The Sun.

При этом адвокат Вероники Охеды, гражданской жены дона Диего, Марио Бодри утверждает, что в данном случае не все зависит от семьи Марадоны. «Планируется создать мавзолей где-нибудь для посещения фанатами — это дон Диего обсуждал в том числе со своими братьями. Наше предложение вполне серьезное, конкретное, не требующее финансовых вложений, поскольку все расходы мы берем на себя, но в конечном итоге главная ответственность все равно лежит на Федерации футбола Аргентины», — отметил Бодри.

Напомним, что аргентинский суд запретил кремировать тело Диего Марадоны, поскольку ДНК футбольной легенды может понадобиться в деле об установлении отцовства. За наследство чемпиона мира-1986, которое, по неподтвержденным данным, может достигать 500 миллионов долларов, ведут борьбу пятеро признанных и двое непризнанных детей Марадоны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Марадона завещал написать на его надгробии «Спасибо мячу».

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