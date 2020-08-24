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«Шахтер» – «Динамо»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок Украины
Во вторник, 25 августа, в Киеве на самом большом стадионе страны, НСК «Олимпийский», способном вместить чуть более 70 тысяч зрителей, пройдет поединок за Суперкубок Украины между чемпионом донецким «Шахтером» и обладателем Кубка киевским «Динамо». Начало игры — в 21:00.
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Арбитр из Днепра
Комитет арбитров УАФ назначил для работы на матче 38-летнего Виталия Романова из Днепра. Примечательно, что рефери получает назначение на поединок за Суперкубок второй год подряд — в 2019-м в Одессе динамовцы оказались сильнее принципиального соперника (2:1).
По завоеванным трофеям пока паритет
За историю проведения Суперкубка Украины лишь «Динамо» и «Шахтер» выигрывали трофей. На данный момент по завоеванным кубкам паритет — каждая из команд имеет в своей коллекции по восемь побед. При этом ранее гранды украинского футбола 12 раз оспаривали Суперкубок страны в очном противостоянии. Пока что преимущество на стороне «Динамо» (7:5), которое является действующим обладателем трофея.
Видеобзор матча «Шахтер» — «Динамо» за Суперкубок Украины-2019
Луческу — рекордсмен
Настоящим рекордсменом по завоеванным трофеям Суперкубка Украины является румынский тренер Мирча Луческу. В его активе семь побед в титульных поединках (и пять поражений). Все они были, когда опытный специалист возглавлял донецкий «Шахтер». Сейчас же Мирча по другую сторону баррикад…
Впервые в Киеве
Главная спортивная арена страны впервые станет местом проведения суперкубковой дуэли. Ранее встречи за Суперкубок страны, разыгрываемый с 2004 года, 10 раз принимала Одесса, дважды — Полтава и по одному разу — Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.
Букмекеры верят в донетчан
Ведущие отечественные букмекеры верят в успех «Шахтера» в предстоящем противостоянии. На победу подопечных Луиша Каштру в основное время принимаются ставки в диапазоне 2,0−2,05, в то время как на команду Мирчи Луческу — 3,46−3,50.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой трансляции матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».
Фото ФК «Динамо», ФК «Шахтер»16
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