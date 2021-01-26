Вероятный соперник Усика назвал главный недостаток украинца в супертяжелом дивизионе

Британский непобедимый боксер Джо Джойс (12 побед, 11 из них — нокаутом), бросивший вызов украинцу Александру Усику после завоевания титула чемпиона Европы по версии EBU, рассказал о том, какие выводы сделал после поражения от нашего соотечественника семь лет назад, и назвал нынешний главный недостаток крымчанина.

«Оглядываясь назад, я могу увидеть все свои ошибки. Это выглядело ужасно. Он просто уходил от моего джеба, а я принимал все его удары. Я мог бы использовать сдвоенный джеб. У меня совсем не двигалась голова, я просто выбрасывал удары. Теперь я стал гораздо более ловким, у меня есть намного больше инструментов, чтобы нанести ему урон. Это был очень увлекательный бой, но когда я оглядываюсь в прошлое, то вижу, что был новичком. Я поглощал удары, просто принимая их.

С тех пор я стал намного лучше. Усику пришлось набрать мышечную массу и габариты для супертяжелого веса — это сделало его медленным, что может мне помочь. Моя победа над Дюбуа поставила меня в очень сильную позицию. Я могу побить Усика и, в теории, подраться с победителем боя Фьюри — Джошуа. Я всегда был уверен в своих навыках. Верю, что стану чемпионом мира. Кажется, что это может произойти уже вскоре" - поделился своими мыслями боксер с изданием Mirror.

Отметим, что в случае, если бой между Усиком и Джойсом состоится, на его кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO. Впрочем, он будет организован лишь в случае отказа Александра от претензий на бой с Энтони Джошуа, за что украинец хочет получить солидную компенсацию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик пришел в тренажерный зал в кроссовках разного цвета.

104

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter