В четверг, 18 февраля, донецкий «Шахтер» проведет в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» первый матч 1/16 финала Лиги Европы против 23-кратного чемпиона Израиля «Маккаби» (начало — в 22:00).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию противостояния подопечных Патрика ван Леувена и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

Дентиньо не помощник

«Горняки» провели на базе в Святошино заключительную тренировку накануне вылета в Тель-Авив. Как информирует официальный клубный сайт, перед занятием тренерский штаб провел с футболистами теоретическое занятие, разобрав при видеоанализе особенности игры соперника, после чего на поле отработали тактику и стратегию на матч с «Маккаби». Бразилец Дентиньо занимался по индивидуальной программе — это единственный футболист, на которого не сможет рассчитывать тренерский штаб в предстоящем поединке, все остальные готовы сыграть вечером 18 февраля.

Рефери из Франции

Работать на матче УЕФА доверил судейской бригаде из Франции во главе с 31-летним Франсуа Летексье, которому помогут Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Четвертый арбитр — Карим Абед, рефери VAR — Клеман Тюрпен, ассистент рефери VAR — Жером Брисар.

В прежние годы Летексье, работающий на международных матчах с 2017 года, лишь однажды пересекался с украинской командой, в июне 2018-го зафиксировав победу национальной сборной над Албанией в товарищеском спарринге.

31-летний Франсуа Летексье

Соперники в своих чемпионатах

Подопечные Луиша Каштру после двух сборов, проведенных в Турции, потеряли очки в первом матче после возобновления чемпионата Украины, сыграв на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского вничью с «Колосом» — 0:0. Из-за этой осечки «горняки», несмотря на «0» в графе поражений, отпустили «Динамо» в турнирной таблице на три очка.

«Маккаби» же подходит к противостоянию с «Шахтером» в отличном настроении. У подопечных Патрика ван Леувена 14-матчевая беспроигрышная серия в израильской суперлиге (в том числе шестиматчевая — победная). В последнем туре тель-авивцы обыграли на выезде «Хапоэль» из Кфар-Сабы — 1:0 (Пешич, 41), что позволило выйти на первое место в турнирной таблице. Правда, у идущего вторым хайфского «Маккаби» всего одно очко отставания и игра в запасе.

«Маккаби» против украинских клубов

Если «Шахтер» ранее не пересекался в еврокубках с израильскими клубами, то «Маккаби» встречался на международной арене лишь с киевским «Динамо». В сезоне-2011/2012 в групповом турнире Лиги Европы были зафиксированы две результативные ничьи (1:1 в Тель-Авиве и 3:3 в Киеве), что не позволило «бело-синим» выйти в плей-офф. А вот в группе Лиги чемпионов-2015/2016 динамовцы дважды обыграли соперника — 2:0 в гостях и 1:0 дома, в итоге заняв второе место и выйдя в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы.

Ранее "Маккаби" встречался в еврокубках из украинских клубов лишь с "Динамо"

День в истории

За историю выступлений в еврокубках «горняки» ранее противостояли сопернику 18 февраля дважды. В 2010-м в 1/16 финала Лиги Европы донецкий клуб уступил в Лондоне местному «Фулхэму» (1:2), после чего не смог обыграть соперника дома (1:1) и вылетел из турнира, а в 2016-м сыграл во Львове вничью с «Шальке-04» (0:0), а затем разгромил немцев в гостях (3:0) и прошел дальше.

Видеообзор матча «Фулхэм» — «Шахтер» — 2:1

Состав «Шахтера» дороже более чем в восемь раз

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает состав команды Луиша Каштру более чем в восемь раз дороже, чем предстоящего соперника (158,7 млн евро против 19,05 млн).

Самые дорогие футболисты чемпиона Израиля — 24-летний травмированный нападающий Йонатан Коэн (2,8 млн евро), 24-летний игрок средней линии Дан Глэйзер (1,6 млн), его коллега по амплуа 25-летний Дор Перетц и атакующий хавбек Дан Битон (оба — по 1,4 млн), а также 28-летний сербский нападающий Александар Пешич, 28-летний испанский защитник Энрич Саборит и 22-летний полузащитник Эйлон Алмог (все — по 1,2 млн).

Самый дорогой футболист "Маккаби" не сыграет против "Шахтера" из-за травмы

У «Шахтер» пятерку самых дорогих футболистов команды составляют: бразильский полузащитник Тете (20 млн евро), его соотечественник защитник Додо (18 млн), израильский хавбек Манор Соломон (15 млн), защитник Николай Матвиенко (11 млн), а также игрок средней линии Тарас Степаненко, бразильские хавбеки Алан Патрик, Маркос Антонио и защитник Исмаили (все — по 8 млн).

Погода в день поединка

В последние дни в Тель-Авиве установилась дождливая погода, но на момент начала поединка синоптики обещают лишь небольшую облачность при комфортной температуре в 11 градусов по Цельсию. Если сравнить с минусовой температурой в Украине, «горнякам» лишь остается позавидовать…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямой телетрансляции поединок «Маккаби» — «Шахтер».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Маккаби»

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