Сенсации в Зинсхайме и Лестере, голевое пиршество в Глазго: видеообзоры матчей Лиги Европы

В четверг, 25 февраля, состоялись ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы, в которых хватало сенсационных результатов.

Одной из главных неожиданностей стал вылет немецкого «Хоффенхайма» от скромного норвежского «Мольде», также Германия не досчиталась еще одного своего представителя в лице «Байера», уступившего на своей арене швейцарскому «Янг Бойз». Обращает на себя внимание домашняя неудача английского «Лестера», соперника нашей «Зари» по групповому этапу, в противостоянии с чешской «Славией». А вот где незаинтересованный болельщик получил настоящее удовлетворение, так это в противостоянии «Рейнджерса» и «Антверпена». После семи голов в Бельгии команда забили столько же и в Шотландии — и дальше прошли парни Стивена Джеррарда, одержав победу с общим счетом 9:5!

Кроме упомянутых, также из именитых клубов завершили свое выступление в еврокубке уже после первого раунда плей-офф итальянский «Наполи», голландский ПСВ «Эйндховен», испанский «Реал Сосьедад», португальская «Бенфика» и французский «Лилль».

Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи

25 февраля (четверг)

«Брюгге» (Бельгия) — «Динамо» (Украина) — 0:1 (Буяльский, 83). Первый матч — 1:1.

«Шахтер» (Украина) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:0 (Мораес, 67, с пенальти). Первый матч — 2:0.

«Байер» (Германия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 0:2 (Сибачо, 48, Фасснахт, 86). Первый матч — 3:4.

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Реал Сосьедад» (Испания) — 0:0. Первый матч — 4:0.

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (Кесси, 9, с пенальти — Эль-Фарду, 24). На 70-й минуте удален Гобельич («Црвена Звезда»). Первый матч — 2:2.

«Лестер» (Англия) — «Славия» (Чехия) — 0:2 (Провод, 49, Сима, 79). Первый матч — 0:0.

«Рома» (Италия) — «Брага» (Португалия) — 3:1 (Джеко, 24, Перес, 75, Майораль, 90+1 — Кристанте, 88, в свои ворота). На 72-й минуте Пеллегрини («Рома») не реализовал пенальти. Первый матч — 2:0.

«Динамо» (Хорватия) — «Краснодар» (Россия) — 1:0 (Оршич, 31). Первый матч — 3:2.

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) — «Олимпиакос» (Греция) — 2:1 (Захави, 23, 44 — Кока, 88). Первый матч — 2:4.

«Арсенал» (Англия) — «Бенфика» (Португалия) — 3:2 (Обамеянг, 21, 87, Тирни, 67 — Гонсалвеш, 43, Рафа Силва, 61). Первый матч — 1:1.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Антверпен» (Бельгия) — 5:2 (Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Баришич, 79, с пенальти, Иттен, 90+2, с пенальти — Рэфаэлов, 32, Зе Ламкель, 57). Первый матч — 4:3.

«Вильярреал» (Испания) — «Зальцбург» (Австрия) — 2:1 (Морено, 40, 89, с пенальти — Бериша, 17). Первый матч — 2:0.

«Хоффенхайм» (Германия) — «Мольде» (Норвегия) — 0:2 (Улланд-Андерсен, 20, 90+5). Первый матч — 3:3.

«Наполи» (Италия) — «Гранада» (Испания) — 2:1 (Зелински, 3, Руис, 59 — Монторо, 25). Первый матч — 0:2.

«Аякс» (Нидерланды) — «Лилль» (Франция) — 2:1 (Классен, 15, Нерес, 88 — Язиджи, 78, с пенальти). Первый матч — 2:1.

24 февраля (среда)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Вольфсберг» (Австрия) — 4:0 (Алли, 11, Карлос, 50, 83, Бэйл, 73). Первый матч — 4:1.

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 26 февраля (начало — в 14:00). Первые матчи данной стадии будут сыграны 11 марта, ответные встречи запланированы на 18 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Лиге чемпионов 17-летний вундеркинд Мусиала помог «Баварии» разгромить «Лацио», а «Реал» в юбилейном матче обыграл в гостях «Аталанту».

Фото Twitter ФК «Мольде»

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