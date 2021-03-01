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Спорт

Украинец Усик возглавил престижный рейтинг

18:21 1 марта 2021
Александр Усик

Непобедимый боксер-супертяжеловес Александр Усик (18 побед, 13 из них — нокаутом), сравнивший себя с занозой в переговорах об объединительном бое между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Наш соотечественник подвинул с вершины американца Деонтея Уайлдера, который после поражения в поединке-реванше с Фьюри уже более года не выходил в ринг, и стал первым номером. Добавим, что следом за украинцем и Уайлдером в рейтинге расположились румын Богдан Дину, кубинец Луис Ортис и мексиканец Энди Руис-младший.

Добавим, что обладателем полноценного чемпионского пояса по версии WBA является Энтони Джошуа, а непобедимый американец Трэвор Брайан владеет титулом регулярного чемпиона, который завоевал в январе нынешнего года, нокаутировав канадца Бермейна Стиверна.

Напомним, что Усик на данный момент пребывает в ожидании завершения переговоров о предстоящем бое с британцем Джо Джойсом за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Представители боксеров не смогли с глазу на глаз договориться об условиях поединка, и теперь по нему назначены промоутерские торги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик получит за бой с Джойсом впечатляющий гонорар в 5 млн долларов.

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