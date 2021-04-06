Златана Ибрагимовича обвинили в убийстве животного из Красной книги

39-летний нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович, который зажег со сцены популярного музыкального фестиваля в Сан-Ремо, столкнулся с серьезными проблемами.

Шведская газета Expressen сообщила, что в 2011 году футболист ездил на охоту в Южную Африку, где застрелил льва, и затем перевез свой трофей — кожу, череп и челюсть животного — в свой дом в Мальме. Все дело в том, что лев официально считается уязвимым видом и занесен в Красную книгу, вот только вряд ли борцам за права животных удастся что-либо предъявить Златану, поскольку в ЮАР охота на львов проходит на вполне законных условиях в случае получения соответствующего разрешения от местных властей.

Примечательно, что лев — одно из любимых животных Ибрагимовича. В частности, на всю его спину красуется татуировка с изображением головы животного.

Напомним, что в начале февраля Златан, выступающий за итальянский «Милан», забил 500-й гол в карьере. Также забивной форвард вернулся в сборную Швеции спустя четыре года после того, как в 2016-м объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ибрагимович вложил три миллиона евро в охоту и рыбалку.

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