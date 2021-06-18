У понеділок, 21 червня, збірна України, яка зазнала прикрої поразки в поєдинку з Нідерландами (2:3) та з мінімальною різницею обіграла Північну Македонію (2:1), проведе на 55-тисячному Національному стадіоні в Бухаресті заключний матч у рамках групового етапу фінального турніру Євро-2020. Суперником підопічних Андрія Шевченка стане команда Австрії (початок — о 19:00).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНА — АВСТРІЯ

Здобувши важку перемогу над македонцями, «жовто-сині» не лише обірвали неприємну для себе серію з шести поразок поспіль у рамках фінальних турнірів чемпіонатів Європи, а й істотно підвищили свої шанси на вихід до 1/8 фіналу. Для того, щоб посісти друге місце, яке гарантує місце у плей-оф, хлопцям Андрія Шевченка достатньо не програти австрійцям — у разі нічиєї, за рівності очок, у нашої команди буде перевага за кількістю забитих м'ячів (на даний момент — чотири проти трьох).

Історія протистояння України з Австрією на футбольному полі обмежується лише двома товариськими матчами. У листопаді 2011-го «жовто-сині» у Львові обіграли суперника (2:1), а на початку червня 2012-го австрійці взяли реванш в Інсбруку (2:3). Примітно, що з нинішнього складу національної команди в обох матчах зіграв лише Андрій Ярмоленко.

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор не бачать фаворита, називаючи найбільш вірогідним результатом нічию, і виставили на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога України — 3,55, нічия — 2,01, виграш Австрії — 3,70.

«Фаворит спорт»: перемога України — 3,60, нічия — 1,99, виграш Австрії — 4,10.

1xBet: перемога України — 3,42, нічия — 2,15, виграш Австрії — 3,72.

«Олімп»: перемога України — 3,63, нічия — 2,07, виграш Австрії — 3,83.

Bet365: перемога України — 3,30, нічия — 2,10, виграш Австрії — 3,50.

В іншому поєдинку квартету С Північна Македонія в Амстердамі зіграє з Нідерландами, які забезпечили собі вихід до плей-оф із першого місця (початок — о 19:00).

Турнірне становище у групі С після 2-го туру: 1. Нідерланди — 6 очок (різниця м'ячів — 5:2), 2. Україна — 3 (4:4), 3. Австрія — 3 (3:3), 4. Північна Македонія — 0 (2:5).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Нідерланди обіграли Австрію з «потрібним» рахунком та підсобили команді Андрія Шевченка.

фото uefa.com

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