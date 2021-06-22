Шанс є: що потрібно Україні для виходу до 1/8 фіналу Євро-2020

У понеділок, 21 червня, поразкою від Австрії (0:1) для збірної України завершився груповий етап фінального турніру Євро-2020.

Мінімально поступившись Нідерландам (2:3) та з різницею в один м'яч перемігши Північну Македонію (2:1), підопічні Андрія Шевченка набрали три очки за різниці м'ячів 4:5 та посіли третє місце у групі. Другий рядок давав би «жовто-синім» пряму путівку до 1/8 фіналу, ну, а третя позиція має на увазі заочну боротьбу за вихід до плей-оф ще з п'ятьма командами з інших груп.

Після завершення ігрової програми в групі В Україна вже обійшла в рейтингу команд, що посіли треті місця, збірну Фінляндії завдяки кращій різниці забитих-пропущених м'ячів (у «жовто-синіх» — 4:5, у «суомі» — 1:3), але для проходу до 1/8 фіналу необхідне дотримання ще одного варіанту з наступних:

— нічия в матчі Шотландія — Хорватія у групі D;

— перемога Іспанії над Словаччиною (крім — 4:3, 5:4 тощо) або виграш словаків у іспанців за умови невиграшу Польщі у Швеції в групі Е;

— виграш з великим рахунком Франції у Португалії за умови, що Угорщина не виграє у німців у групі F, або велика перемога Угорщини над Німеччиною й одночасно виграш французів у португальців із будь-яким рахунком.

Як бачимо, посипати голову попелом та припиняти дивитися матчі Євро-2020 через виліт збірної України поки зарано. Шанси є, і вони не виглядають нереальними. Усе найцікавіше попереду.

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Фото uefa.com

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