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Спорт

«Шахтар» зіграв у Австрії внічию з німецьким «Шальке»: відеоогляд матчу

21:15 9 липня 2021
Шахтар&nbsp;— Шальке

Донецький «Шахтар», який продав у данський «Копенгаген» захисника Давіта Хочолаву, провів четвертий контрольний матч на зборі в Австрії.

Суперником підопічних Роберто де Дзербі став семиразовий чемпіон Німеччини, володар Кубка УЄФА-1997 — німецький «Шальке».

«Шахтар» — «Шальке» (Німеччина) — 0:0

«Шахтар»: Трубін (Пятов, 46), Додо (Конопля, 74), Вітао (Матвієнко, 46), Марлон (Мампассі, 74), Корнієнко (Ісмаїлі, 46), Майкон (Степаненко, 46), Маркос Антоніо (Судаков, 46), Педріньо (Бондаренко, 46), Алан Патрик (Тете, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентіньо, 74).

Звертає на себе увагу присутність у складі футболістів збірної України, що повернулися з Євро-2020, які вийшли на поле у другому таймі, а також воротарів Пятова та Трубіна, які провели по 45 хвилин на полі.

Що ж до гри, то, незважаючи на наявність хороших моментів як біля одних, так і інших воріт, голів так забито й не було.

Нагадаємо, що «гірники» на зборі в Австрії провели вже три спаринги — розгромили аматорський «Санкт-Йоганн» (5:0), поступилися віце-чемпіону Польщі «Ракуву» (1:2) та обіграли німецький «Тюркюджю Мюнхен» (2:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матч за Суперкубок України між «Динамо» та «Шахтарем» перенесено на вересень.

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