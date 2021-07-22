У п'ятницю, 23 липня, стартує 31-й за ліком чемпіонат України з футболу — перший із 2013 року, в якому візьмуть участь 16 клубів. Відкриють його на «Арені Львів» місцевий «Львів», який днями презентував оновлену емблему клубу, та «Маріуполь».

У суботу, 24 липня, перший офіційний матч під керівництвом італійця Роберто де Дзербі проведе віце-чемпіон України донецький «Шахтар», який у літнє міжсезоння підсилився трьома новачками-іноземцями. Суперником «гірників» на столичному НСК «Олімпійський» буде «Інгулець». Цього ж дня новачок УПЛ, рівненський «Верес», прийме в Луцьку ковалівський «Колос».

Бронзовий призер, луганська «Зоря», вступить у боротьбу в неділю, 25 липня. Підопічні Віктора Скрипника зіграють у Запоріжжі з «Олександрією», яка після завершення сезону розлучилася з багаторічним наставником Володимиром Шараном та призначила на його місце маловідомого фахівця Юрія Гуру. Також свої матчі проведуть ще двоє новачків елітного дивізіону — «Металіст-1925» прийме в Харкові львівський «Рух», а одеський «Чорноморець», склад якого поповнили відразу 12 орендованих у «Динамо» футболістів (воротар Владислав Кучерук, захисники Данило Скорко, Денис Кузик, півзахисники Євген Смирний, Георгій Цитаїшвілі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Білошевський, Ярослав Надольський, нападники Євген Ісаєнко та Данило Сухоручко), зіграє на виїзді з чернігівською «Десною».

Нарешті, в понеділок, 26 липня, свій стартовий поєдинок у чемпіонаті проведе полтавська «Ворскла». Після візиту до Фінляндії, де підопічні Юрія Максимова поміряються силами з місцевим КуПСом у кваліфікації Ліги конференцій, полтавці приймуть на своєму полі «Дніпро-1».

А ось гру чемпіона України, київського «Динамо», проти «Миная» керівництво УПЛ перенесло на 11 серпня. Уся справа в тому, що закарпатці лише зовсім нещодавно офіційно замінили серед учасників елітного дивізіону донецький «Олімпік», і банально не мали достатньо часу на підготовку та комплектацію складу для участі у змаганнях.

Чемпіонат України. 1-й тур

23 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Маріуполь» 19:30 «Футбол 1»

24 липня (субота)

«Верес» — «Колос» 17:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

25 липня (неділя)

«Металіст-1925» — «Рух» 17:00 «Футбол 1»

«Зоря» — «Олександрія» 19:30 УНІАН

«Десна» — «Чорноморець» 19:30 «Футбол 1»

26 липня (понеділок)

«Ворскла» — «Дніпро-1» 19:30 «Футбол 2»

Матч «Динамо» — «Минай» перенесений на 11 серпня

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» з мінімальним рахунком поступився «Атлетику» з Більбао на зборах у Швейцарії.

Фото ФК «Шахтар»

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