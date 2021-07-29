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Спорт

Четверта «бронза» до скарбнички України: медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 29 липня

17:27 29 липня 2021
Олімпіада 2020 у Токіо

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 17 комплектів медалей. Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю — її завоював плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.

За шість днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 66 країн. Збірна України розташовується на 54-му рядку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 31 нагорода (15 золотих, 7 срібних та 9 бронзових), Японія — 25 (15+4+6) та США — 38 (14+14+10).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 15 7 9 31
2 Японія 15 4 6 25
3 США 14 14 10 38
4 Олімпійський комітет Росії 8 11 9 28
5 Австралія 8 2 10 20
6 Великобританія 5 7 6 18
7 Південна Корея 4 3 5 12
8 Франція 3 5 3 11
9 Німеччина 3 3 7 13
10 Італія 2 7 10 19
11 Нідерланди 2 7 4 13
12 Канада 2 3 5 10
13 Угорщина 2 1 2 5
14 Словенія 2 1 1 4
15 Хорватія 2 0 1 3
16 Косово 2 0 0 2
17 Бразилія 1 3 3 7
18 Швейцарія 1 3 2 6
19 Румунія 1 3 0 4
20 Китайський Тайбей 1 2 3 6
21 Чехія 1 2 1 4
Нова Зеландія 1 2 1 4
23 Грузія 1 2 0 3
24 Сербія 1 1 2 4
25 Австрія 1 1 1 3
26 Гонконг 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
28 Естонія 1 0 1 2
Ірландія 1 0 1 2
Узбекистан 1 0 1 2
31 Бермудські острови 1 0 0 1
Еквадор 1 0 0 1
Фіджі 1 0 0 1
Іран 1 0 0 1
Латвія 1 0 0 1
Норвегія 1 0 0 1
Філіппіни 1 0 0 1
Словаччина 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
40 Іспанія 0 2 1 3
41 ПАР 0 2 0 2
42 Індонезія 0 1 2 3
Монголія 0 1 2 3
44 Бельгія 0 1 1 2
Данія 0 1 1 2
46 Болгарія 0 1 0 1
Колумбія 0 1 0 1
Індія 0 1 0 1
Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Польща 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
Венесуела 0 1 0 1
54 Україна 0 0 4 4
55 Казахстан 0 0 3 3
56 Єгипет 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
59 Аргентина 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Куба 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Ізраїль 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Сан-Марино 0 0 1 1

Відзначимо, що у п'ятницю, 30 липня, на Іграх у Токіо розіграють 21 комплект нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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