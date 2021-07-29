Четверта «бронза» до скарбнички України: медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 29 липня

У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 17 комплектів медалей. Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю — її завоював плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.

За шість днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 66 країн. Збірна України розташовується на 54-му рядку.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 31 нагорода (15 золотих, 7 срібних та 9 бронзових), Японія — 25 (15+4+6) та США — 38 (14+14+10).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 15 7 9 31 2 Японія 15 4 6 25 3 США 14 14 10 38 4 Олімпійський комітет Росії 8 11 9 28 5 Австралія 8 2 10 20 6 Великобританія 5 7 6 18 7 Південна Корея 4 3 5 12 8 Франція 3 5 3 11 9 Німеччина 3 3 7 13 10 Італія 2 7 10 19 11 Нідерланди 2 7 4 13 12 Канада 2 3 5 10 13 Угорщина 2 1 2 5 14 Словенія 2 1 1 4 15 Хорватія 2 0 1 3 16 Косово 2 0 0 2 17 Бразилія 1 3 3 7 18 Швейцарія 1 3 2 6 19 Румунія 1 3 0 4 20 Китайський Тайбей 1 2 3 6 21 Чехія 1 2 1 4 Нова Зеландія 1 2 1 4 23 Грузія 1 2 0 3 24 Сербія 1 1 2 4 25 Австрія 1 1 1 3 26 Гонконг 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 28 Естонія 1 0 1 2 Ірландія 1 0 1 2 Узбекистан 1 0 1 2 31 Бермудські острови 1 0 0 1 Еквадор 1 0 0 1 Фіджі 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Норвегія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Словаччина 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 40 Іспанія 0 2 1 3 41 ПАР 0 2 0 2 42 Індонезія 0 1 2 3 Монголія 0 1 2 3 44 Бельгія 0 1 1 2 Данія 0 1 1 2 46 Болгарія 0 1 0 1 Колумбія 0 1 0 1 Індія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Польща 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 Венесуела 0 1 0 1 54 Україна 0 0 4 4 55 Казахстан 0 0 3 3 56 Єгипет 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 59 Аргентина 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Куба 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Ізраїль 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1 Сан-Марино 0 0 1 1

Відзначимо, що у п'ятницю, 30 липня, на Іграх у Токіо розіграють 21 комплект нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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