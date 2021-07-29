Четверта «бронза» до скарбнички України: медальний залік Олімпіади в Токіо за підсумками 29 липня
У четвер, 29 липня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 17 комплектів медалей. Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю — її завоював плавець Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем.
За шість днів змагань нагороди Ігор уже завоювали представники 66 країн. Збірна України розташовується на 54-му рядку.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») у медальному заліку складають Китай — 31 нагорода (15 золотих, 7 срібних та 9 бронзових), Японія — 25 (15+4+6) та США — 38 (14+14+10).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|15
|7
|9
|31
|2
|Японія
|15
|4
|6
|25
|3
|США
|14
|14
|10
|38
|4
|Олімпійський комітет Росії
|8
|11
|9
|28
|5
|Австралія
|8
|2
|10
|20
|6
|Великобританія
|5
|7
|6
|18
|7
|Південна Корея
|4
|3
|5
|12
|8
|Франція
|3
|5
|3
|11
|9
|Німеччина
|3
|3
|7
|13
|10
|Італія
|2
|7
|10
|19
|11
|Нідерланди
|2
|7
|4
|13
|12
|Канада
|2
|3
|5
|10
|13
|Угорщина
|2
|1
|2
|5
|14
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|15
|Хорватія
|2
|0
|1
|3
|16
|Косово
|2
|0
|0
|2
|17
|Бразилія
|1
|3
|3
|7
|18
|Швейцарія
|1
|3
|2
|6
|19
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|20
|Китайський Тайбей
|1
|2
|3
|6
|21
|Чехія
|1
|2
|1
|4
|Нова Зеландія
|1
|2
|1
|4
|23
|Грузія
|1
|2
|0
|3
|24
|Сербія
|1
|1
|2
|4
|25
|Австрія
|1
|1
|1
|3
|26
|Гонконг
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|28
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Ірландія
|1
|0
|1
|2
|Узбекистан
|1
|0
|1
|2
|31
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Еквадор
|1
|0
|0
|1
|Фіджі
|1
|0
|0
|1
|Іран
|1
|0
|0
|1
|Латвія
|1
|0
|0
|1
|Норвегія
|1
|0
|0
|1
|Філіппіни
|1
|0
|0
|1
|Словаччина
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|40
|Іспанія
|0
|2
|1
|3
|41
|ПАР
|0
|2
|0
|2
|42
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|44
|Бельгія
|0
|1
|1
|2
|Данія
|0
|1
|1
|2
|46
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Колумбія
|0
|1
|0
|1
|Індія
|0
|1
|0
|1
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Польща
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|Венесуела
|0
|1
|0
|1
|54
|Україна
|0
|0
|4
|4
|55
|Казахстан
|0
|0
|3
|3
|56
|Єгипет
|0
|0
|2
|2
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|59
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Куба
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Ізраїль
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Сан-Марино
|0
|0
|1
|1
Відзначимо, що у п'ятницю, 30 липня, на Іграх у Токіо розіграють 21 комплект нагород.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, а також дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.99
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