«Олександрія» шокувала «Шахтар», здобувши перемогу на «Олімпійському»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 7 серпня, матчами у Львові, Дніпрі та Києві продовжився 3-й тур чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 3-й тур

7 серпня (субота)

«Рух» (Львів) — «Верес» (Рівне) — 2:1 (Борячук, 6, Климчук, 10 — Шестаков, 40).

Перед матчем із «Вересом» львівський клуб розлучився з головним тренером Іваном Федиком, на місце якого прийшов відомий по роботі в київському «Арсеналі» та кам'янській «Сталі» білоруський фахівець Леонід Кучук. У «Руху» перед звітним поєдинком була приємна серія з трьох домашніх перемог у рамках чемпіонату України, і команді вдалося її продовжити. Вже до 10-ї хвилини господарі вели в два м'ячі, і хоч до перерви новачок прем'єр-ліги зміг забити перший гол у нинішньому сезоні, уникнути третьої поспіль поразки рівняни не спромоглися.

«Дніпро-1» — «Маріуполь» — 2:1 (Довбик, 15, Назаренко, 30 — В'юнник, 78). На 82-й хвилині вилучений Драмбаєв («Маріуполь»).

Дніпряни забезпечили собі комфортну перевагу ще в першому таймі. Рахунок відкрив Довбик, для якого цей гол став третім у нинішньому сезоні, і за результативністю він наздогнав Кочергіна із «Зорі». Гості повернули інтригу в матч ближче до кінця матчу, але вилучення Драмбаєва на 82-й хвилині сплутав їм карти й спробувати врятувати матч приазовці в останні хвилини вже не спромоглися.

«Шахтар» (Донецьк) — «Олександрія» — 1:2 (Корнієнко, 15 — Третьяков, 6, Ковалець, 21).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Вітао, Матвієнко, Корнієнко (Маркос Антоніо, 77), Майкон, Степаненко, Марлос (Педріньо, 62), Алан Патрик (Тете, 66), Мудрик (Судаков, 46), Дентіньо (Траоре, 46).

Донецький «Шахтар» приймав на НСК «Олімпійський» гостей із Олександрії після виїзної перемоги в Бельгії над «Генком» у кваліфікації Ліги чемпіонів. Тримаючи подумки матч-відповідь у єврокубку, наставник «гірників» Роберто де Дзербі зробив деякі зміни у складі, залишивши в запасі Антоніо, Марлона, Педріньо, Тете та Траоре, які стали основними при ньому.

І підопічним Юрія Гури вдалося шокувати віце-чемпіона України в першому таймі. Доволі швидко олександрійці відкрили рахунок, але незабаром так само легко пропустили. Здавалося, що господарям вдалося перехопити ініціативу, але в середині тайму «Олександрія» знову вийшла вперед.

«Гірники» збільшили темп, накочуючи одну за одною атаки на ворота суперника, але цього вечора м'яч більше не захотів залітати у ворота команди з Кіровоградської області, хоча господарі створили напевно більше моментів, ніж у всіх зіграних матчах у нинішньому сезоні разом узятих. У підсумку, перша поразка «гірників» за Роберто де Дзербі.

6 серпня (за п'ятниця)

«Металіст-1925» (Харків) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:2 (Батюшин, 23, Голодюк, 64, Дубко, 66, у свої ворота — Бугай, 17, 43).

Турнірне становище:

1. «Дніпро-1» — 7 очок (3 матчі);

2. «Олександрія» — 6 (3);

3. «Десна» — 6 (2);

4. «Металіст-1925» — 6 (3);

5. «Шахтар» — 6 (3);

6. «Ворскла» — 4 (2);

7. «Колос» — 4 (2);

8. «Динамо» — 3 (1);

9. «Зоря» — 3 (2);

10. «Минай» — 3 (1);

11. «Рух» — 3 (3);

12. «Маріуполь» — 1 (3);

13. «Львів» — 1 (2);

14. «Верес» — 1 (2);

15. «Інгулець» — 0 (2);

16. «Чорноморець» — 0 (3).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), Артем Довбик («Дніпро-1»); 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Владислав Бугай («Чорноморець»), Юрій Батюшин («Металіст-1925»).

Також у рамках 3-го туру прем'єр-ліги будуть зіграні такі матчі: «Зоря» — «Динамо», «Ворскла» — «Львів» (8 серпня), «Десна» — «Інгулець» (9 серпня). Дата матчу «Минай» — «Колос» буде повідомлена додатково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Динамо» Мірча Луческу переніс операцію з видалення кісти.

Фото ФК «Шахтар»

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