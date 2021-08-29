Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 29 серпня

У неділю, 29 серпня, у п'ятий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 64 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 69 країн.

Продовжують збирати урожай нагород спортсмени з обмеженими можливостями з України, які завоювали 29 серпня 9 медалей: «золото» здобули Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), «срібло» — Андрій Трусов, Денис Остапченко, Ілля Яременко (усі — плавання), Наталія Олійник (важка атлетика), Анастасія Мисник (штовхання ядра), «бронзу» — Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання).

У медальному заліку «жовто-сині» з 43 нагородами (10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових) утримують 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і днем раніше, очолює Китай — 104 медалі (46 золотих, 29 срібних, 29 бронзових), далі з великим відставанням слідують Великобританія — 60 (23−19−18) та США — 40 (15−16−9).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 46 29 29 104 2 Великобританія 23 19 18 60 3 США 15 16 9 40 4 Паралімпійський комітет Росії 15 9 28 52 5 Україна 10 22 11 43 6 Бразилія 10 5 15 30 7 Азербайджан 9 0 3 12 8 Австралія 8 15 13 36 9 Італія 8 10 9 27 10 Нідерланди 7 7 5 19 11 Іспанія 6 9 3 18 12 Японія 4 4 10 18 13 Узбекистан 4 4 4 12 14 Білорусь 4 0 1 5 15 Франція 3 7 16 26 16 Іран 3 4 0 7 17 Польща 3 2 6 11 18 Угорщина 3 2 2 7 19 Ізраїль 3 2 0 5 20 Колумбія 2 4 6 12 21 Німеччина 2 3 5 10 22 Нова Зеландія 2 2 0 4 23 Швейцарія 2 1 1 4 24 Ірландія 2 1 0 3 25 Мексика 2 0 5 7 26 Бельгія 2 0 3 5 27 Нігерія 2 0 2 4 28 Йорданія 2 0 1 3 Норвегія 2 0 1 3 30 ПАР 2 0 0 2 31 Канада 1 6 4 11 32 Казахстан 1 3 0 4 33 Алжир 1 2 4 7 34 Таїланд 1 1 3 5 35 Данія 1 1 1 3 Словаччина 1 1 1 3 Туніс 1 1 1 3 38 Чилі 1 1 0 2 39 Еквадор 1 0 1 2 40 Ефіопія 1 0 0 1 Малайзія 1 0 0 1 Сінгапур 1 0 0 1 43 Єгипет 0 4 2 6 44 Грузія 0 3 0 3 45 Індія 0 2 1 3 46 Австрія 0 2 0 2 Болгарія 0 2 0 2 Латвія 0 2 0 2 49 Південна Корея 0 1 8 9 50 Туреччина 0 1 6 7 51 Греція 0 1 4 5 52 Індонезія 0 1 2 3 53 Чехія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 Венесуела 0 1 1 2 56 Хорватія 0 1 0 1 Ірак 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 60 Аргентина 0 0 2 2 Литва 0 0 2 2 62 Кіпр 0 0 1 1 Сальвадор 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Гонконг 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Португалія 0 0 1 1 Китайський Тайпей 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор четвертий раз поспіль.

Фото Twitter Tokyo 2020

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