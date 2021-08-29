Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 29 серпня
У неділю, 29 серпня, у п'ятий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 64 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 69 країн.
Продовжують збирати урожай нагород спортсмени з обмеженими можливостями з України, які завоювали 29 серпня 9 медалей: «золото» здобули Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), «срібло» — Андрій Трусов, Денис Остапченко, Ілля Яременко (усі — плавання), Наталія Олійник (важка атлетика), Анастасія Мисник (штовхання ядра), «бронзу» — Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання).
У медальному заліку «жовто-сині» з 43 нагородами (10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових) утримують 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і днем раніше, очолює Китай — 104 медалі (46 золотих, 29 срібних, 29 бронзових), далі з великим відставанням слідують Великобританія — 60 (23−19−18) та США — 40 (15−16−9).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|46
|29
|29
|104
|2
|Великобританія
|23
|19
|18
|60
|3
|США
|15
|16
|9
|40
|4
|Паралімпійський комітет Росії
|15
|9
|28
|52
|5
|Україна
|10
|22
|11
|43
|6
|Бразилія
|10
|5
|15
|30
|7
|Азербайджан
|9
|0
|3
|12
|8
|Австралія
|8
|15
|13
|36
|9
|Італія
|8
|10
|9
|27
|10
|Нідерланди
|7
|7
|5
|19
|11
|Іспанія
|6
|9
|3
|18
|12
|Японія
|4
|4
|10
|18
|13
|Узбекистан
|4
|4
|4
|12
|14
|Білорусь
|4
|0
|1
|5
|15
|Франція
|3
|7
|16
|26
|16
|Іран
|3
|4
|0
|7
|17
|Польща
|3
|2
|6
|11
|18
|Угорщина
|3
|2
|2
|7
|19
|Ізраїль
|3
|2
|0
|5
|20
|Колумбія
|2
|4
|6
|12
|21
|Німеччина
|2
|3
|5
|10
|22
|Нова Зеландія
|2
|2
|0
|4
|23
|Швейцарія
|2
|1
|1
|4
|24
|Ірландія
|2
|1
|0
|3
|25
|Мексика
|2
|0
|5
|7
|26
|Бельгія
|2
|0
|3
|5
|27
|Нігерія
|2
|0
|2
|4
|28
|Йорданія
|2
|0
|1
|3
|Норвегія
|2
|0
|1
|3
|30
|ПАР
|2
|0
|0
|2
|31
|Канада
|1
|6
|4
|11
|32
|Казахстан
|1
|3
|0
|4
|33
|Алжир
|1
|2
|4
|7
|34
|Таїланд
|1
|1
|3
|5
|35
|Данія
|1
|1
|1
|3
|Словаччина
|1
|1
|1
|3
|Туніс
|1
|1
|1
|3
|38
|Чилі
|1
|1
|0
|2
|39
|Еквадор
|1
|0
|1
|2
|40
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Малайзія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|43
|Єгипет
|0
|4
|2
|6
|44
|Грузія
|0
|3
|0
|3
|45
|Індія
|0
|2
|1
|3
|46
|Австрія
|0
|2
|0
|2
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|Латвія
|0
|2
|0
|2
|49
|Південна Корея
|0
|1
|8
|9
|50
|Туреччина
|0
|1
|6
|7
|51
|Греція
|0
|1
|4
|5
|52
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|53
|Чехія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|Венесуела
|0
|1
|1
|2
|56
|Хорватія
|0
|1
|0
|1
|Ірак
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|60
|Аргентина
|0
|0
|2
|2
|Литва
|0
|0
|2
|2
|62
|Кіпр
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Гонконг
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Португалія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайпей
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор четвертий раз поспіль.
Фото Twitter Tokyo 202080
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