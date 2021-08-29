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Спорт

Плюс 9 нагород для України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 29 серпня

17:51 29 серпня 2021
Медалі Паралімпіади в Токіо

У неділю, 29 серпня, у п'ятий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 64 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 69 країн.

Продовжують збирати урожай нагород спортсмени з обмеженими можливостями з України, які завоювали 29 серпня 9 медалей: «золото» здобули Оксана Зубковська (стрибки у довжину), Роман Полянський (академічне веслування), «срібло» — Андрій Трусов, Денис Остапченко, Ілля Яременко (усі — плавання), Наталія Олійник (важка атлетика), Анастасія Мисник (штовхання ядра), «бронзу» — Олександр Назаренко (дзюдо), Максим Веракса (плавання).

У медальному заліку «жовто-сині» з 43 нагородами (10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових) утримують 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і днем раніше, очолює Китай — 104 медалі (46 золотих, 29 срібних, 29 бронзових), далі з великим відставанням слідують Великобританія — 60 (23−19−18) та США — 40 (15−16−9).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 46 29 29 104
2 Великобританія 23 19 18 60
3 США 15 16 9 40
4 Паралімпійський комітет Росії 15 9 28 52
5 Україна 10 22 11 43
6 Бразилія 10 5 15 30
7 Азербайджан 9 0 3 12
8 Австралія 8 15 13 36
9 Італія 8 10 9 27
10 Нідерланди 7 7 5 19
11 Іспанія 6 9 3 18
12 Японія 4 4 10 18
13 Узбекистан 4 4 4 12
14 Білорусь 4 0 1 5
15 Франція 3 7 16 26
16 Іран 3 4 0 7
17 Польща 3 2 6 11
18 Угорщина 3 2 2 7
19 Ізраїль 3 2 0 5
20 Колумбія 2 4 6 12
21 Німеччина 2 3 5 10
22 Нова Зеландія 2 2 0 4
23 Швейцарія 2 1 1 4
24 Ірландія 2 1 0 3
25 Мексика 2 0 5 7
26 Бельгія 2 0 3 5
27 Нігерія 2 0 2 4
28 Йорданія 2 0 1 3
Норвегія 2 0 1 3
30 ПАР 2 0 0 2
31 Канада 1 6 4 11
32 Казахстан 1 3 0 4
33 Алжир 1 2 4 7
34 Таїланд 1 1 3 5
35 Данія 1 1 1 3
Словаччина 1 1 1 3
Туніс 1 1 1 3
38 Чилі 1 1 0 2
39 Еквадор 1 0 1 2
40 Ефіопія 1 0 0 1
Малайзія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 1
43 Єгипет 0 4 2 6
44 Грузія 0 3 0 3
45 Індія 0 2 1 3
46 Австрія 0 2 0 2
Болгарія 0 2 0 2
Латвія 0 2 0 2
49 Південна Корея 0 1 8 9
50 Туреччина 0 1 6 7
51 Греція 0 1 4 5
52 Індонезія 0 1 2 3
53 Чехія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
Венесуела 0 1 1 2
56 Хорватія 0 1 0 1
Ірак 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
60 Аргентина 0 0 2 2
Литва 0 0 2 2
62 Кіпр 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Гонконг 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Португалія 0 0 1 1
Китайський Тайпей 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор четвертий раз поспіль.

Фото Twitter Tokyo 2020

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