26.61 / 26.78 31.11 / 31.41
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Мессі перестав бути найбільш високооплачуваним футболістом світу: названий «кривдник» аргентинця

14:05 22 вересня 2021
Мессі та Роналду

Португалець Кріштіану Роналду, якого заповзятлива шахрайка обікрала в період з 2007-го по 2010-й на майже 300 тисяч євро, став найбільш високооплачуваним футболістом світу.

За інформацією авторитетного журналу Forbes, після переходу з «Ювентуса» до «Манчестер Юнайтед» Кріштіану заробить 125 млн доларів до вирахування податків, з яких 70 млн складе зарплата португальця та ще 55 млн, які належать п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча» в якості бонусів.

Одвічний опонент Роналду, аргентинець Ліонель Мессі, навіть незважаючи на підписання контракту з «грошовим» французьким «ПСЖ» залишився в списку багатіїв за спиною Роналду. За підрахунками журналістів видання, Лео стане багатшим за нинішній сезон на 110 млн у американській валюті. На третьому ж місці розташувався вже нинішній партнер Мессі по «ПСЖ» бразилець Неймар (95 млн).

Також до топ-п'ятірки, крім згаданих футболістів, увійшли також один форвард парижан Кіліан Мбаппе (43 млн) та єгипетський форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах (41 млн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду вимушено змінив місце проживання в Манчестері через близьке сусідство з овечою фермою.

59

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Корольова і Тарзан

«Дівчинка моя росте»: після скандалу з позашлюбною дитиною Корольової Тарзан показав свою «сексапільну мулатку»

квашені баклажани

Квашені баклажани: просто та дивовижно смачно

пенсії

У ПФУ зробили важливу заяву про виплату вересневої пенсії

гроші

Прожитковий мінімум і мінімальну зарплату піднімуть: коли і на скільки

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.