Мессі перестав бути найбільш високооплачуваним футболістом світу: названий «кривдник» аргентинця

Португалець Кріштіану Роналду, якого заповзятлива шахрайка обікрала в період з 2007-го по 2010-й на майже 300 тисяч євро, став найбільш високооплачуваним футболістом світу.

За інформацією авторитетного журналу Forbes, після переходу з «Ювентуса» до «Манчестер Юнайтед» Кріштіану заробить 125 млн доларів до вирахування податків, з яких 70 млн складе зарплата португальця та ще 55 млн, які належать п'ятиразовому володарю «Золотого м'яча» в якості бонусів.

Одвічний опонент Роналду, аргентинець Ліонель Мессі, навіть незважаючи на підписання контракту з «грошовим» французьким «ПСЖ» залишився в списку багатіїв за спиною Роналду. За підрахунками журналістів видання, Лео стане багатшим за нинішній сезон на 110 млн у американській валюті. На третьому ж місці розташувався вже нинішній партнер Мессі по «ПСЖ» бразилець Неймар (95 млн).

Також до топ-п'ятірки, крім згаданих футболістів, увійшли також один форвард парижан Кіліан Мбаппе (43 млн) та єгипетський форвард «Ліверпуля» Мохамед Салах (41 млн).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду вимушено змінив місце проживання в Манчестері через близьке сусідство з овечою фермою.

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