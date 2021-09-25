«Динамо» легко впоралося у Львові «нахабний» «Рух»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 25 вересня, ігрова програма 9-го туру продовжилася матчем у Львові.

Чемпіонат України. 9-й тур

25 вересня (субота)

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 28, з пенальті, Гармаш, 38).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Кендзьора, Шабанов, Миколенко (Караваєв, 77), Андрієвський, Шепелєв, Гармаш, Вербич (Вітіньо, 62), Циганков (де Пена, 85), Супряга (Шкурін, 62).

Львівський клуб напередодні матчу з лідером турнірної таблиці розгорнув активну промо-кампанію — зокрема, «Рух», що займає місце у другій частині турнірної таблиці, задавався «нахабним» питанням «Де, „Динамо“, де?».

На ділі ж господарі не показали в матчі зовсім нічого. І динамівці навіть експериментальним складом (зокрема, весь матч у запасі провели півзахисники Сидорчук та Шапаренко, а також основна пара центральних захисників Забарний-Сирота) не відчули особливих проблем.

Уже в першому таймі «біло-сині» забили двічі. Спочатку Гармаш вміло підставився під Мартинюка, який врізався йому в ногу в штрафному майданчику, і Циганков реалізував пенальті, вийшовши в лідери гонки бомбардирів. А потім і сам Денис, якого Луческу перекваліфікував у нападника, з центру штрафного майданчика вміло замкнув простріл Тимчика з правого флангу.

Після перерви гості, тримаючи подумки майбутню поїздку до Мюнхена на матч Ліги чемпіонів проти «Баварії», не особливо прагнули розвинути свою перевагу й довели поєдинок до перемоги, яка дозволяє підійти до майбутнього 3 жовтня поєдинку з «Шахтарем» в чемпіонаті України в ранзі одноосібного лідера.

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 4:1 (Мірошник, 23, у свої ворота, Тете, 55, Марлос, 79, з пенальті, Траоре, 87 — Г. Пасіч, 30).

«Шахтар»: Пятов, Конопля, Кривцов, Вітао (Бондар, 84), Корнієнко (Ісмаїлі, 71), Бондаренко (Майкон, 63), Маркос Антоніо, Тете, Марлос, Соломон (Мудрик, 71), Сікан (Траоре, 63).

«Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1 (Третьяков, 35, з пенальті, Кожушко, 86 — Спіровскі, 25).

24 вересня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Тілль, 36). На 29-й хвилині Чурко («Колос») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Десна» — 16 (8);

6. «Дніпро-1» — 16 (8);

7. «Зоря» — 14 (8);

8. «Верес» — 11 (9);

9. «Рух» — 8 (9);

10. «Колос» — 8 (8);

11. «Інгулець» — 7 (8);

12. «Металіст 1925» — 7 (8);

13. «Минай» — 6 (7);

14. «Чорноморець» — 5 (8);

15. «Маріуполь» — 4 (9);

16. «Львів» — 3 (8).

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Максим Третьяков («Олександрія»).

У 9-му турі прем'єр-ліги зіграють також: «Минай» — «Львів», «Дніпро-1» — «Зоря», «Десна» — «Металіст 1925» (26 вересня), «Чорноморець» — «Інгулець» (27 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» розгромив «Динамо» в матчі за Суперкубок України.

Фото ФК «Динамо»

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