«Шахтар» — «Інтер»: прогнози букмекерів на матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 28 вересня, донецький «Шахтар» проведе матч 2-го туру в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто де Дзербі приймуть у Києві на НСК «Олімпійський» чемпіона Італії — міланський «Інтер» (початок — о 19:45, арбітр — Іштван Ковач із Румунії).
ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ІНТЕР»
Жереб другий рік поспіль зводить команди в одній групі Ліги чемпіонів. У минулому сезоні в обох матчах — і в Києві, і в Мілані — були зафіксовані нульові нічиї. У підсумковій таблиці «гірники» посіли третє місце, продовживши виступати в Лізі Європи, а італійці стали останніми та припинили свою участь у єврокубках.
Загалом же команди між собою провели п'ять матчах на європейській арені, і поки «Шахтар» не може відсвяткувати перемогу — три нічиї при двох поразках (різниця м'ячів — 1:8).
Букмекери бачать «Інтер» фаворитом і в майбутньому поєдинку, виставивши наступні коефіцієнти.
«Паріматч»: перемога «Шахтаря» — 5,50, нічия — 4,30, виграш «Інтера» — 1,61.
«Фаворит»: перемога «Шахтаря» — 5,40, нічия — 4,25, виграш «Інтера» — 1,63.
1xBet: перемога «Шахтаря» — 5,70, нічия — 4,44, виграш «Інтера» — 1,625.
«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 5,40, нічия — 4,40, виграш «Інтера» — 1,61.
William Hill: перемога «Шахтаря» — 5,80, нічия — 4,20, виграш «Інтера» — 1,57.
Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі D зіграють мадридський «Реал» та молдавський «Шериф».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» завдяки автоголу та пенальті обіграв у Києві «Верес».
Фото ФК «Шахтар»8
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