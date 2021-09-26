У вівторок, 28 вересня, донецький «Шахтар» проведе матч 2-го туру в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто де Дзербі приймуть у Києві на НСК «Олімпійський» чемпіона Італії — міланський «Інтер» (початок — о 19:45, арбітр — Іштван Ковач із Румунії).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШАХТАР» — «ІНТЕР»

Жереб другий рік поспіль зводить команди в одній групі Ліги чемпіонів. У минулому сезоні в обох матчах — і в Києві, і в Мілані — були зафіксовані нульові нічиї. У підсумковій таблиці «гірники» посіли третє місце, продовживши виступати в Лізі Європи, а італійці стали останніми та припинили свою участь у єврокубках.

Загалом же команди між собою провели п'ять матчах на європейській арені, і поки «Шахтар» не може відсвяткувати перемогу — три нічиї при двох поразках (різниця м'ячів — 1:8).

Букмекери бачать «Інтер» фаворитом і в майбутньому поєдинку, виставивши наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога «Шахтаря» — 5,50, нічия — 4,30, виграш «Інтера» — 1,61.

«Фаворит»: перемога «Шахтаря» — 5,40, нічия — 4,25, виграш «Інтера» — 1,63.

1xBet: перемога «Шахтаря» — 5,70, нічия — 4,44, виграш «Інтера» — 1,625.

«Олімп»: перемога «Шахтаря» — 5,40, нічия — 4,40, виграш «Інтера» — 1,61.

William Hill: перемога «Шахтаря» — 5,80, нічия — 4,20, виграш «Інтера» — 1,57.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі D зіграють мадридський «Реал» та молдавський «Шериф».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» завдяки автоголу та пенальті обіграв у Києві «Верес».

Фото ФК «Шахтар»

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