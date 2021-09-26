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Спорт

Усик у бою з Джошуа оригінально відповів на питання, чий Крим

16:35 26 вересня 2021
Усик переміг Джошуа

За яскравою перемогою українського суперважковаговика Олександра Усика над володарем чотирьох чемпіонських поясів за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO британцем Ентоні Джошуа стежили сотні мільйонів уболівальників по всьому світу.

Раніше наш боксер неодноразово потрапляв у неприємні ситуації, пов'язані з невизначеністю у висловлюваннях про те, чий Крим — український чи російський, оскільки раз по раз він уникав прямої відповіді.

Але в поєдинку з Джошуа українець нарешті дав чітку відповідь на питання, яке хвилює багатьох, — щоправда, в оригінальній формі. Справа в тому, що Олександр боксував у рукавичках, на лівій із яких на блакитному тлі було написано Simferopol, а на правій на жовтому фоні — Ukraine.

* На правій рукавичці Усика красувалося слово Ukraine, на лівій — Simferopol

Нагадаємо, що після своєї беззаперечної перемоги на питання про те, де хотів би провести реванш, Усик назвав НСК «Олімпійський» у Києві. Ось тільки можливість такого повороту подій виключив на післяматчевій прес-конференції промоутер британського боксера Едді Хірн. Утім, подивимося — часу домовитися у представників боксерів цілком достатньо, і тепер, напевно, уже наш співвітчизник буде диктувати свої умови.

Примітно, що після поєдинку Усик особисто зайшов до роздягальні Джошуа та віддав чемпіонські пояси британцю. Уся справа в тому, що вони іменні, і для Олександра виготовлять нові. І з написом Anthony Joshua українцю вони явно ні до чого…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик «зашився» сам та відправив до лікарні Джошуа.

Фото Matchroom Boxing

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