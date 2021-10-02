«Не навчиться»: промоутер Усика зробив сміливу заяву про реванш українця з Джошуа

Несподівана перемога небитого боксера-суперважковаговика Олександра Усика над Ентоні Джошуа, що дозволила українцю завоювати чемпіонські пояси за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO, додала впевненості представникам команди нашого співвітчизника.

Незважаючи на слова британця відразу після бою, що «тепер він знає, як перемогти», представники Усика не вірять у здатність Ей Джея завдати проблем українцю й у майбутньому реванші.

«Якби я був радником Джошуа, то радив би йому зробити акцент на свої переваги — габарити, міць, вагу, розмах рук та інші речі, які допомагали йому в минулому. Проблема в тому, що він не навчиться боксувати за чотири-п'ять місяців. Це неможливо, оскільки для цього потрібні роки, десятки років тренувань», — зазначив промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк в інтерв'ю Betfred Boxing Show.

Тим часом висловився про поразку Ей Джея, назвавши винних, і батько володаря чемпіонського пояса WBC ірландця Тайсона Ф'юрі, якому 9 жовтня в Лас-Вегасі належить захищати свій титул у поєдинку з Деонтеєм Уайлдером. «Можливо, Ентоні скинув занадто багато ваги, але він повинен був повністю контролювати хід бою та чинити на Усика тиск. До того ж якщо ваш план не працює — справа за командою. Тренерський штаб Джошуа повинен був внести коригування по ходу поєдинку, але цього не сталося. У восьмому раунді вони постійно казали: „Будь розумним, працюй джебом“. Це не спрацювало, тому що він бився з досвідченим, технічним бійцем. Джошуа від самого початку грав за правилами Усика. Вони не спробували щось змінити. Так що в його поразці винен тренерський штаб», — передає слова Джона Ф'юрі сайт Fightnews.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик отримав у подарунок від Віталія Кличка чемпіонський пояс, яким володів Мухамед Алі.

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