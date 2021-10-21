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Спорт

Петраков помирився з лідером збірної України Малиновським, — ЗМІ

20:20 21 жовтня 2021
Руслан Малиновський

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков, який на чолі «жовто-синіх» обіграв на виїзді Фінляндію (2:1) та зіграв удома внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), відступився перед вирішальним матчем відбору на ЧС- 2022.

Якщо перед попередніми поєдинками наставник відмовився від послуг півзахисника італійської «Аталанти» Руслана Малиновського, з яким «побив горшки», то цього разу Олександр Васильович вирішив змінити своє рішення.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ігор Циганик, тренер та футболіст знайшли точки дотику при посередництві президента УАФ Андрія Павелка. У підсумку, за інформацією джерела, Руслан буде викликаний на листопадові матчі — товариський із Болгарією (11 листопада) та відбірковий на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною (16 листопада). Уже по приїзду до розташування команди у гравця буде розмова тет-а-тет із тренером.

Нагадаємо, що збірна України посідає друге місце в турнірній таблиці, маючи 9 очок в активі після семи матчів. «Жовто-синім» залишилося провести лише один матч, із Боснією і Герцеговиною, у той час як у переслідувачів — дві гри в запасі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Петраков здивував відповіддю на питання про Малиновського.

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