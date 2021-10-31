«Зоря», програючи в рахунку, розгромила в Харкові «Металіст 1925»: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 31 жовтня, трьома матчами в Ковалівці, Львові та Харкові продовжилася ігрова програма 13-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 13-й тур

31 жовтня (неділя)

«Колос» (Ковалівка) — «Львів» — 0:1 (Романчук, 83).

Ковалівський «Колос» продовжив неприємну для себе безгольову серію й у матчі зі «Львовом». Команда Сергія Кузнєцова мало того, що не забила (ковалівці не можуть відзначитися в поєдинках УПЛ уже протягом 302 хвилин), так ще й наприкінці пропустила. Як бачимо, відставка Руслана Костишина на користь команді точно не пішла — лише дві перемоги при п'яти поразках під керівництвом Сергія Кузнєцова.

«Рух» (Львів) — «Олександрія» — 0:0. На 90+3-й хвилині вилучений Кузик («Рух»).

Львів'яни на своєму полі практично нічого не створили за весь матч, а «Олександрія» не змогла реалізувати моменти. Тим самим обидві команди продовжили свої безвиграшні серії — «Рух» домашню до чотирьох ігор, а «Олександрія» виїзну до п'яти.

«Металіст 1925» (Харків) — «Зоря» (Луганськ) — 1:6 (Ременюк, 6 — Сайядманеш, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Реймонд, 77, Алібеков, 90+2). На 66-й хвилині вилучений Шершень («Металіст 1925»).

Харківський клуб підходив до поєдинку із приємною для себе серією з п'яти матчів без поразок. Усе складалося для підопічних Валерія Кривенцова вдало й на старті поєдинку, коли господарі відкрили рахунок у поєдинку. Але луганчани доволі швидко вирівняли становище, продовживши свою гольову серію в УПЛ до 12 матчів, а потім і взагалі декласували суперника, загалом забивши шість м'ячів та завдавши харків'янам нищівної поразки.

31 жовтня (субота)

«Маріуполь» — «Динамо» — 2:3 (Мишньов, 4, з пенальті, Клименко, 90+2 — Сидорчук, 5, 68, Шапаренко, 29).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Тимчик, 64), Забарний, Сирота, Караваєв (Шабанов, 84), Сидорчук (Шепелєв, 84), Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена (Вітіньо, 72), Вербич (Гармаш, 64)).

«Шахтар» (Донецьк) — «Десна» (Чернігів) — 4:1 (Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 64 — Безбородько, 23).

«Шахтар»: Трубін, Додо (Конопля, 73), Бондар, Марлон (Кривцов, 74), Ісмаїлі (Матвієнко, 65), Степаненко (Марлос, 65), Майкон, Судаков, Соломон, Тете, Фернандо (Мудрик, 65).

«Інгулець» (Петрове) — «Верес» (Рівне) — 0:0.

Положення команд:

1. «Динамо» — 35 очок (13 матчів);

2. «Шахтар» — 32 (13);

3. «Зоря» — 26 (13);

4. «Ворскла» — 24 (12);

5. «Дніпро-1» — 22 (12);

6. «Олександрія» — 20 (13);

7. «Верес» — 19 (13);

8. «Металіст 1925» — 19 (13);

9. «Десна» — 18 (13);

10. «Рух» — 13 (12);

11. «Колос» — 11 (12);

12. «Львів» — 10 (13);

13. «Інгулець» — 9 (12);

14. «Минай» — 8 (11);

15. «Чорноморець» — 7 (12);

16. «Маріуполь» — 4 (13).

Бомбардири: 9 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 7 — Денис Безбородько («Десна»); 6 — Віталій Буяльський, Денис Гармаш (обидва — «Динамо»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре, Тете (обидва — «Шахтар»), Аллахьяр Сайядманеш («Зоря»); 5 — Владислав Кочергін, Олександр Гладкий (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк, Олів'є Тілль (обидва — «Ворскла»).

Також у рамках 13-го туру в понеділок, 1 листопада, будуть зіграні такі матчі: «Дніпро-1» — «Минай» та «Ворскла» — «Чорноморець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч «Динамо» — «Барселона», а також назвали фаворита в поєдинку «Реал» — «Шахтар».

Фото ФК «Металіст 1925»

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