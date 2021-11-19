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Спорт

Усик — Джошуа: названо крайній термін бою-реваншу

22:43 19 листопада 2021
Олександр Усик

Після сенсаційної перемоги українця Олександра Усика над Ентоні Джошуа, в якій британець втратив свої чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, весь боксерський світ перебуває в очікуванні бою-реваншу.

Представники обох суперників перебувають в активній фазі переговорів, намагаючись «вибити» якнайкращі умови для своїх підопічних. Трохи світла на цей процес пролив промоутер нашого співвітчизника Олександр Красюк.

«Питання щодо місця бою буде відоме в середині грудня. Єдиний параметр, у чому Україна не зможе перевершити Великобританію — це прибутки від продажу квитків. З цього погляду проведення реваншу у Великобританії доцільніше. Щодо дати реваншу — це сім місяців із моменту першого бою. 25 вересня відбувся перший бій, отже реванш має відбутися до 25 квітня (2022 року. — Авт.). Це той дедлайн, від якого ми відштовхуємося зараз», — розповів функціонер у коментарі сайту Sports.ru.

Нагадаємо, що на початку листопада Усик нарешті отримав іменні пояси за перемогу над Ей Джеєм. А в майбутньому реванші букмекери, на відміну від першого поєдинку, бачать уже фаворитом нашого співвітчизника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик заговорив про завершення кар'єри.

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