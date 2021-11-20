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Спорт

Уся в тата: Усик показав дочку, що подорослішала, та провів із нею дуель поглядів

17:42 20 листопада 2021
Олександр Усик

Непереможний український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який до 25 квітня наступного року має провести бій-реванш із Ентоні Джошуа, є багатодітним батьком.

З красунею-дружиною Катериною, з якою майбутній олімпійський чемпіон та абсолютний чемпіон світу познайомився ще у школі, спортсмен виховує доньку, 11-річну Єлизавету, а також двох синів — 8-річного Кирила та 6-річного Михайла.

Боксер не особливо балує своїх підписників фотографіями з дітьми, але його дружина порушила «мовчання» та опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімки Олександра з дочкою, яка підросла. Варто зазначити, що зовні Ліза пішла в тата. Та й бокс, судячи зі стилю одягу, їй зовсім не чужий…

Нагадаємо, нещодавно Усик похвалився милим померанським шпіцем, який надійно охороняє вдома чемпіонські пояси боксера, а також придбав собі ексклюзивний іменний аксесуар для смартфона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віталій Кличко назвав Усика разом із Ф'юрі найкращими боксерами сучасності.

Фото Instagram Катерини Усик

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