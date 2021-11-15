«Такий лише в мене та…»: Усик похвалився ексклюзивним аксесуаром

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який демонструє дива конспірації під час походів до супермаркету, любить балувати себе коханого дорогими подарунками.

Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа, завдяки якій наш співвітчизник став володарем чотирьох чемпіонських поясів, кримчанин придбав елітний шестиколісний позашляховик. А днями боксер похвалився ексклюзивним аксесуаром для свого смартфона — із написом USYK17 та золотими вкрапленнями. Виглядає доволі стильно…

Нагадаємо, що днями Усик нарешті отримав іменні чемпіонські пояси за перемогу над Ентоні Джошуа. А, сходивши на футбольний матч між «Динамо» та «Барселоною», витримав «удар» у щелепу від віце-президента каталонського клубу Рафаеля Юсте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав головного «охоронця» свого будинку, рівень милоти якого зашкалює.

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