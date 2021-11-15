26.14 / 26.37 29.84 / 30.21
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Такий лише в мене та…»: Усик похвалився ексклюзивним аксесуаром

11:02 15 листопада 2021
Олександр Усик

Український боксер-суперважковаговик Олександр Усик, який демонструє дива конспірації під час походів до супермаркету, любить балувати себе коханого дорогими подарунками.

Після сенсаційної перемоги над Ентоні Джошуа, завдяки якій наш співвітчизник став володарем чотирьох чемпіонських поясів, кримчанин придбав елітний шестиколісний позашляховик. А днями боксер похвалився ексклюзивним аксесуаром для свого смартфона — із написом USYK17 та золотими вкрапленнями. Виглядає доволі стильно…

Нагадаємо, що днями Усик нарешті отримав іменні чемпіонські пояси за перемогу над Ентоні Джошуа. А, сходивши на футбольний матч між «Динамо» та «Барселоною», витримав «удар» у щелепу від віце-президента каталонського клубу Рафаеля Юсте.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик показав головного «охоронця» свого будинку, рівень милоти якого зашкалює.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

Облік газу по-новому: українців попередили про велику проблему

Пенсії в Україні

Перерахунок пенсій за вислугу років: хто отримає надбавку до кінця 2021 року

пиріг

Рецепт знаменитого цвєтаївського пирога: готується виключно зі сметаною та з великою кількістю яблук

Пенсії в Україні

Не менше 30 років стажу: кому та як підвищать пенсії з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.