Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком: британець назвав свою умову

Британський боксер-суперважкоатлет Ентоні Джошуа, який після поразки від Олександра Усика втратив чотири чемпіонські пояси та звернувся за допомогою до колишнього тренера Майка Тайсона та Евандера Холіфілда, несподівано зізнався, що готовий відступити та відмовитися від бою-реваншу з нашим співвітчизником.

Так Ей Джей відреагував на згадку про Тайсона Ф'юрі, який закликав свого співвітчизника «дати йому дорогу» та дозволити провести наступний бій з Усиком.

«Якщо гроші будуть правильними, нам доведеться розглянути пропозицію. Але повага для мене набагато цінніша, ніж гроші. Так що відразу йде повага, потім — моя репутація після того, як я піду із суперважкої ваги, а на третьому місці — реноме найрозумнішого бізнесмена», — відверто розповів боксер в інтерв'ю для iFL TV.

Нагадаємо, що раніше, ще до бою Усика з Джошуа, ходили розмови про те, за яку суму українець готовий відмовитися від бою заради об'єднавчого поєдинку Ей Джея з Тайсоном Ф'юрі. Тоді йшлося про суму трохи менше трьох мільйонів доларів, які належали кримчанину в якості «компенсації». Яка сума є достатньою для Ентоні, британець не сказав…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик після перемоги над Джошуа продовжив співпрацю зі своїм промоутером.

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