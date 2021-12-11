Папа залишає «Шахтар»: сина Марлоса «побили» на прощання у футбольній академії

33-річний натуралізований бразильський півзахисник Марлос, який відмовився виступати за збірну України після Євро-2020, не продовжуватиме контракт із донецьким «Шахтарем», що добігає свого завершення наприкінці 2021 року.

Головний тренер «гірників» Роберто де Дзербі не включив футболіста до заявки на заключний матч року проти «Олександрії». При цьому стало відомо, що сам Марлос уже протягом кількох тижнів веде переговори з бразильським «Атлетико-Паранаенсе». Ось тільки серйозною проблемою є економічні запити гравця — ту зарплату, яку він отримував у «Шахтарі» (за неофіційними даними, близько 1,8 млн. євро на рік), клуб із Курітиби точно не потягне.

Тим часом зі своїми друзями по дитячій команді «Кудрівка» попрощався 9-річний син Марлоса — Бернардо, який нещодавно засвітився з образливим для Путіна предметом. Партнери влаштували йому так званий «коридор честі», жартома надававши тумаків, після чого підписали футбольний м'яч.

Зазначимо, що Марлос виступав за «Шахтар» із 2014 року, куди перейшов із харківського «Металіста». За сім років у складі «гірників» півзахисник чотири рази виграв чемпіонат України, завоював стільки ж національних Кубків та тричі став володарем Суперкубку країни. У складі збірної України в 2017--2021 роках провів 26 матчів та забив 1 м'яч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» попрощався з Дентіньо, який «убивав» «Реал» у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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