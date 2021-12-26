Допомогли в Росії: Ломаченко переплавив свої золоті олімпійські медалі заради батька

Український боксер Василь Ломаченко, який завоював у бою з ганцем Річардом Коммі чемпіонський пояс WBO Inter-Continental, знову вляпався у скандал, пов'язаний із Росією.

Нещодавно наш співвітчизник, який після перемоги над Коммі обернувся у прапор рідного міста Білгород-Дністровського замість національного, відповів своїм критикам фрагментом відео із забороненого в Україні православного каналу. Цього разу спортсмен вирішив зробити подарунок своєму батьку, якому 14 грудня виповнилося 57 років, відправивши свої медалі до Костроми. Щоправда, не назавжди, а лише для того, щоб із нагород (точніше, з невеликих шматочків кожної з них) зробили натільний хрестик для Анатолія Миколайовича.

«Тільки вдумайтеся, хрест натільний, виконаний із олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров'ю та потом, на які покладено ціле життя, медалі, що увійшли до світової історії спорту. Скільки потрібно духу, мужності та шляхетності, щоб без вагань виконати з них натільний хрест для найближчої та найдорожчої людини — батька», — написали представники фірми, яка займалася виготовленням виробу, на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Ломаченко став дворазовим олімпійським чемпіоном у різних вагових категоріях. У 2008-му українцю не було рівних у категорії до 57 кг, а у 2012-му — вже до 60 кг.

Василь із золотою нагородою у 2008-му

Ломаченко із "золотом" у 2012-му

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боксер Іса Чанієв, який програв Денису Беринчику, приголомшений побаченим в Україні.

89

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter