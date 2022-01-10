Боси «Дженоа» вирішили долю Андрія Шевченка

Керівники «Дженоа», яка в матчі зі «Спецією» продовжила жахливу безвиграшну серію в чемпіонаті Італії до 18 матчів, поки не планують звільняти з посади головного тренера Андрія Шевченка.

Щоправда, як інформує авторитетне видання La Gazzetta dello Sport, кредит довіри в українського фахівця не такий великий. Зокрема, Шевченко не залишить команду щонайменше до матчу з «Міланом» у 1/8 фіналу Кубка Італії, який пройде 13 січня.

Керівники клубу не мають наміру приймати різких рішень і, як кажуть, рубати з плеча, а хочуть проаналізувати причини, які могли призвести до нинішніх невтішних результатів команди. У разі ж, якщо українця буде звільнено з посади найближчим часом, його замінять Давіде Баллардіні чи Роландо Маран — обидва пов'язані контрактами з «Дженоа» до червня 2022-го.

Нагадаємо, що Шевченко очолив «грифонів» на початку листопада. Під керівництвом колишнього тренера збірної України клуб із Генуї провів 9 матчів (8 у серії А та 1 у Кубку Італії), в яких здобув 1 перемогу при 6 поразках за загальної різниці м'ячів 4:15.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальному російському футболісту Олександру Кокоріну вручили в Італії «Золотий унітаз».

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter