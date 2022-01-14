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Спорт

Клуб Селезньова призначив головним тренером чемпіона Європи

15:58 14 січня 2022
Володимир Шаран

Один із головних аутсайдерів цього сезону чемпіонату України, закарпатський «Минай», який розлучився з головним тренером Ігорем Леоновим після двох місяців роботи, визначився з новим наставником.

Як повідомляє офіційний сайт закарпатців, ним став 50-річний Володимир Шаран, який за час ігрової кар'єри виступав за київське «Динамо», двічі ставши чемпіоном України та володарем Кубка країни, «Дніпро» та львівські «Карпати». Також в активі спеціаліста золота медаль чемпіона Європи на юніорській першості у 1990-му та «бронза» молодіжного ЧС-1991.

Завершивши ігрову кар'єру у 2003-му, як тренер працював із багатьма вітчизняними клубами («Кривбас-2», «Зірка», «Закарпаття», «Карпати»), але основних успіхів досягнув із «Олександрією», в якій працював загалом протягом дев'яти років та був звільнений у травні минулого року після завершення сезону-2020/2021. Під керівництвом Володимира Богдановича скромний клуб із районного центру на Кіровоградщині вийшов до прем'єр-ліги, закріпився в елітному дивізіоні, виступав у єврокубках, а в сезоні-2018/2019 став бронзовим призером чемпіонату України.

Новий наставник визначився з тренерським штабом, з яким працюватиме у «Минаї». До нього увійшли Вадим Чернишенко, Ігор Лучкевич, Андрій Новак та Олексій Антонович.

Додамо, що закарпатський клуб, у якому виступає скандальний нападник Євген Селезньов, після першої частини сезону розташовується в зоні вильоту, посідаючи передостаннє місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги — від «рятівної» 14-ї сходинки команду відділяють три очки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон трьох країн Роман Григорчук повернувся до одеського «Чорноморця».

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