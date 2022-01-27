У таборі збірної України перед Олімпійськими іграми виявлено випадок коронавірусу

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра здав позитивний тест на коронавірус після прильоту до Пекіна, де наші спортсмени братимуть участь в Олімпійських іграх.

«Жовта-синя» делегація вирушила до столиці Китаю безпосередньо з італійського Антхольца, де змагалася на сьомому етапі Кубка світу. Як повідомляє «Суспільне Спорт», із 23 людей, які прилетіли до Пекіна, позитивний тест виявився лише у словацького фахівця. Тепер він має здати ще один тест, від результату якого залежить подальший план дій нашої команди. Якщо факт зараження COVID-19 підтвердиться, Санітра вирушить на самоізоляцію.

Також скандал спалахує навколо українки Лідії Гунько, яка першою в історії вітчизняного санного спорту завоювала олімпійську ліцензію. «Наша команда зіткнулася з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов'язана з переправленням боб-саней, на яких змагатиметься Лідія Гунько. Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней та всіх речей, що знаходяться в контейнері (близько 6,5 тисячі гривень за перевірку однієї одиниці. — Авт.), у якому все це прибуло до Китаю. Як ви вважаєте, звідки братимуть мазок?» — написав на своїй сторінці в Instagram український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Українська саночниця Лідія Гунько

Нагадаємо, що XXIV Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого. На змаганнях Україну представлять 45 атлетів у 12 видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Анатолій Аляб'єв.

Фото biathlon.com.ua

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