У понеділок, 7 лютого, київське «Динамо» проведе черговий контрольний матч на другому тренувальному зборі в Туреччині.

Слідом за розгромом болгарського «Лудогорця» (4:1), вольовою перемогою над сербськими «Чукаричками» (3:2) та результативною нічиєю з болгарським «Левськи» (1:1) підопічні Мірчі Луческу зіграють із представником чемпіонату Чорногорії — «Рударом» із Плєвлі.

«Рудар», назва якого перекладається як «Шахтар», двічі у своїй історії, у 2010-му та 2015-му, ставав чемпіоном Чорногорії, але останні роки зірок із неба не хапає навіть на внутрішній арені. На нинішньому турецькому зборі «гірники» вже зустрічалися із представником української прем'єр-ліги, мінімально поступившись «Колосу» з Ковалівки (0:1).

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Рудар», починаючи з 16:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Додамо, що наступного дня після спарингу з «Рударом» динамівці проведуть ще один контрольний матч — суперником стане тбіліське «Динамо» (початок — о 16:00 за київським часом). Другий тренувальний збір «біло-синіх» триватиме до 10 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» полетів на збір до Туреччини з Кривцовим та Соломоном, які відновилися після травм.

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