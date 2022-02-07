З Кривцовим та Соломоном: «Шахтар» розпочав другий тренувальний збір у Туреччині

Донецький «Шахтар», який придбав у «Аякса» футболіста збірної Бразилії Давида Нереса, розпочав другий навчально-тренувальний збір перед поновленням сезону.

Перепочивши кілька днів після повернення з Туреччини, де «гірники» розгромили австрійський «Вольфсбергер» (4:1), зіграли внічию з «Маріуполем» (0:0) та обіграли сербську «Црвену Зірку» (3:2), делегація донецького клубу повернулася на береги Середземного моря.

Наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі розраховує на нинішньому етапі підготовки на 29 футболістів:

воротарі — Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін;

захисники — Додо, Вітао, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Конопля, Тобіас, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар, Фаріна, Булеза;

півзахисники — Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Нерес, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Патрік, Судаков, Педріньо;

нападники — Мораес, Фернандо.

Повернулися до складу захисник Сергій Кривцов, який зламав ногу в ожеледицю, та ізраїльтянин Манор Соломон. Як і раніше, поза списком півзахисник Євген Коноплянка, який продовжує пошук нової команди.

Додамо, що в Туреччині «гірники» планують провести два контрольних матчі. 12 лютого «Шахтар» зіграє з одноклубниками з Караганди, а наступного дня, 13-го, ще раз зустрінуться з «Маріуполем».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» обіграло «Чукарички», програючи після першого тайму 0:2.

Фото ФК «Шахтар»

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