Швеція знову в лідерах: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 8 лютого

У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 10 комплектів медалей. Після чотирьох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 22 країн.

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Представники України, як і раніше, далекі від п'єдесталу пошани. Чемпіон світу біатлоніст Дмитро Підручний став 18-м за підсумками індивідуальної гонки, що стало для нього в даній дисципліні найкращим результатом на рівні Кубків та чемпіонатом світу, а також Олімпійських ігор. Інші наші представники — Артем Прима, Артем Дудченко та Богдан Цимбал — не змогли потрапити до топ-30. Посівши 22-е місце у кваліфікації, до фінальної частини змагань у одиночній чоловічій програмі з фігурного катання вийшов Іван Шмуратко. Завершили виступи до фіналу наші саночниці Олена Стецьків та Юліанна Туницька, а також Аннамарі Данча у сноуборді, не потрапивши до топ-20 за підсумками кваліфікації. А наші лижники Олексій Красовський, Руслан Перехода, Валентина Камінська, Марина Анцибор та Вікторія Олех не змогли подолати чвертьфінальну стадію та припинили боротьбу за нагороди задовго до вирішальних заїздів.

Лідером у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) знову стала Швеція (4−1-1), за якою розташувалися Нідерланди (3−3-1) та Китай із Німеччиною (3−2-0).

Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Швеція 4 1 1 6 2 Нідерланди 3 3 1 7 3 Китай 3 2 0 5 Німеччина 3 2 0 5 5 Норвегія 3 1 4 8 6 Італія 2 4 1 7 7 Олімпійський комітет Росії 2 3 5 10 8 Австрія 2 3 2 7 9 Словенія 2 1 2 5 10 Франція 1 4 0 5 11 Канада 1 1 4 6 12 Японія 1 1 2 4 13 Швейцарія 1 0 2 3 14 Австралія 1 0 1 2 15 Чехія 1 0 0 1 Нова Зеландія 1 0 0 1 17 США 0 4 1 5 18 Білорусь 0 1 0 1 19 Угорщина 0 0 2 2 20 Фінляндія 0 0 1 1 Південна Корея 0 0 1 1 Польща 0 0 1 1

Нагадаємо, що у середу, 9 лютого, своїх власників знайдуть 6 комплектів нагород зимової Олімпіади.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.

Фото Twitter Olympics

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