Швеція знову в лідерах: медальний залік зимових Олімпійських ігор за підсумками 8 лютого
У вівторок, 8 лютого, на зимових Олімпійських іграх у столиці Китаю було розіграно 10 комплектів медалей. Після чотирьох днів боротьби за нагороди на п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени із 22 країн.
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Представники України, як і раніше, далекі від п'єдесталу пошани. Чемпіон світу біатлоніст Дмитро Підручний став 18-м за підсумками індивідуальної гонки, що стало для нього в даній дисципліні найкращим результатом на рівні Кубків та чемпіонатом світу, а також Олімпійських ігор. Інші наші представники — Артем Прима, Артем Дудченко та Богдан Цимбал — не змогли потрапити до топ-30. Посівши 22-е місце у кваліфікації, до фінальної частини змагань у одиночній чоловічій програмі з фігурного катання вийшов Іван Шмуратко. Завершили виступи до фіналу наші саночниці Олена Стецьків та Юліанна Туницька, а також Аннамарі Данча у сноуборді, не потрапивши до топ-20 за підсумками кваліфікації. А наші лижники Олексій Красовський, Руслан Перехода, Валентина Камінська, Марина Анцибор та Вікторія Олех не змогли подолати чвертьфінальну стадію та припинили боротьбу за нагороди задовго до вирішальних заїздів.
Лідером у медальному заліку (за кількістю золотих нагород) знову стала Швеція (4−1-1), за якою розташувалися Нідерланди (3−3-1) та Китай із Німеччиною (3−2-0).
Зимові Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Швеція
|4
|1
|1
|6
|2
|Нідерланди
|3
|3
|1
|7
|3
|Китай
|3
|2
|0
|5
|Німеччина
|3
|2
|0
|5
|5
|Норвегія
|3
|1
|4
|8
|6
|Італія
|2
|4
|1
|7
|7
|Олімпійський комітет Росії
|2
|3
|5
|10
|8
|Австрія
|2
|3
|2
|7
|9
|Словенія
|2
|1
|2
|5
|10
|Франція
|1
|4
|0
|5
|11
|Канада
|1
|1
|4
|6
|12
|Японія
|1
|1
|2
|4
|13
|Швейцарія
|1
|0
|2
|3
|14
|Австралія
|1
|0
|1
|2
|15
|Чехія
|1
|0
|0
|1
|Нова Зеландія
|1
|0
|0
|1
|17
|США
|0
|4
|1
|5
|18
|Білорусь
|0
|1
|0
|1
|19
|Угорщина
|0
|0
|2
|2
|20
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Південна Корея
|0
|0
|1
|1
|Польща
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що у середу, 9 лютого, своїх власників знайдуть 6 комплектів нагород зимової Олімпіади.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що канадський сноубордист Максанс Парро переміг рак та став олімпійським чемпіоном Пекіна-2022.
Фото Twitter Olympics28
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