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«Динамо» — «Інджія»: онлайн-відеотрансляція матчу в Туреччині

12:23 13 лютого 2022
Динамо Київ

У неділю, 13 лютого, київське «Динамо», яке віддало чемпіона світу Владислава Супрягу в оренду до італійської «Сампдорії», проведе перший поєдинок на завершальному перед поновленням сезону зборі в Туреччині.

У день прильоту на середземноморське узбережжя суперником підопічних Мірчі Луческу стане лідер першого дивізіону Сербії — «Інджія» з однойменного містечка.

Зазначимо, що суперник «біло-синіх» провів у Туреччині вже два спаринги, розгромивши російський «Факел» (5:2) та мінімально поступившись румунській «Конкордії» (0:1).

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Інджія», починаючи з 16:00, дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Повністю склад «Динамо» на зборі в Туреччині, як повідомляє офіційний сайт клубу, виглядає так:

воротарі — Бущан, Бойко, Нещерет, Моргун;

захисники — Попов, Бурда, Тимчик, Сирота, Кендзьора, Дубінчак, Вівчаренко, Боль, Забарний, Караваєв;

півзахисники — Андрієвський, Сидорчук, Вербич, Шапаренко, де Пена, Циганков, Гармаш, Вітіньо, Буяльський, Антюх, Бражко, Яцик;

нападники — Кулач, Бєсєдін, Шкурін, Ванат.

У Києві залишився півзахисник Володимир Шепелєв, який отримав травму в останні дні другого збору, натомість повернулися до ладу півзахисник Олександр Андрієвський та воротар Руслан Нещерет, який отримав страшну травму в контрольному матчі з «Буде-Глімтом». Також звертає увагу присутність півзахисника Олександра Яцика, який у складі «Динамо» U19 пройшов іспанський «Депортиво» у стиковому матчі плей-оф Юнацької ліги УЄФА.

Додамо, що на заключному зборі, який триватиме до 22 лютого, динамівці планують провести п'ять спарингів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило «Широкі Брієг» перед поверненням із Туреччини до Києва.

Фото ФК «Динамо»

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