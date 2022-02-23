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Спорт

«Контракт підписано»: промоутер назвав причину, чому реванш Усик — Джошуа затягується

12:32 23 лютого 2022
Усик&nbsp;— Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у суперважкій вазі українець Олександр Усик, який переможно дебютував у великому футболі у бутсах 45 розміру, не хоче прискорити процес організації бою-реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Про це заявив промоутер Ей Джея Едді Хірн, звинувативши нашого співвітчизника в корисливості та бажанні зірвати якомога більший куш за майбутній поєдинок.

«Я постійно спілкуюся з Алексом Красюком та Егісом Клімасом (промоутер та менеджер Усика. — Авт.). Нам не потрібно укладати контракт, його вже підписано. Просто потрібно погодити місце проведення та дату. Є багато міст, зацікавлених у проведенні цього бою. Минулого тижня я відвідав низку країн на Близькому Сході. Також із задоволенням знову б організували поєдинок на стадіоні «Тоттенхем Хотспур» у Лондоні.

Я хочу, щоб бій відбувся у Великій Британії. Але Усик, звичайно ж, теж скаже своє слово. Його сторона хоче влаштувати поєдинок там, де можна заробити найбільше грошей… Думаю, що у травні все ще реально провести реванш", — розповів функціонер в інтерв'ю YouTube-каналу Matchroom Boxing.

До речі, у вівторок, 22 лютого, Усик відвідав Лондон, але не для «інспектування» можливих арен для боксерського поєдинку, а для перегляду матчу Ліги чемпіонів між «Челсі» та «Ліллем», що пройшов на «Стемфорд Бридж».

Нагадаємо, що планувалося провести об'єднавчий бій між Усиком та Ф'юрі, але поєдинок зірвався. У підсумку Циганський король вийде в ринг 23 квітня проти свого співвітчизника Ділліана Уайта.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що епатажний Тайсон Ф'юрі порівняв Усика з великим Мухаммедом Алі.

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