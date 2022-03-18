Жеребкування ¼ та ½ фіналу Ліги Європи: з ким зіграють команди Ярмоленка та Малиновського

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА слідом за жеребкуванням вирішальних стадій Ліги чемпіонів було визначено пари ¼ та ½ фіналу Ліги Європи. Зокрема, з легкої руки триразового володаря Кубка УЄФА іспанця Андреса Палопа своїх опонентів дізналися «Вест Хем» Андрія Ярмоленка та «Аталанта» Руслана Малиновського.

Повністю пари ¼ фіналу Ліги Європи виглядають так:

«Лейпциг» (Німеччина) — «Аталанта» (Італія)

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Барселона» (Іспанія)

«Вест Хем» (Англія) — «Ліон» (Франція)

«Брага» (Португалія) — «Рейнджерс» (Шотландія)

Також одразу було визначено пари півфінальної стадії:

«Лейпциг» / «Аталанта» — «Брага» / «Рейнджерс»

«Вест Хем» / «Ліон» — «Айнтрахт» / «Барселона»

Додамо, що перші матчі чвертьфінальної стадії пройдуть 7 квітня на полях команд, зазначених у парах першими, поєдинки-відповіді заплановані на 14 квітня. Півфінали відбудуться 28 квітня та 5 травня. Нагадаємо, вирішальний матч цього сезону пройде 18 травня на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» у Севільї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роналду з хет-триком став найкращим бомбардиром в історії футболу.

Фото uefa.com

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