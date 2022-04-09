Бій-реванш за титули WBA Super, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі між українцем Олександром Усиком та екс-володарем чемпіонських поясів британцем Ентоні Джошуа не відбудеться в терміни, що раніше обговорювалися.

Спочатку планувалося, що поєдинок пройде 25 червня, але, як повідомляє авторитетний журналіст американського порталу Fight Freaks Unite Ден Рафаель на своїй сторінці у Twitter, представники боксерів обговорили його перенесення на 23 липня. Основним претендентом на проведення бою, як і раніше, залишається Саудівська Аравія.

New date penciled in for #UsykJoshua2. From my #boxing notebook. Subscribe at danrafael.substack.com pic.twitter.com/yy2BMwqW3b - Dan Rafael (@DanRafael1) April 8, 2022

Додамо, що війна, яка триває вже більше місяця в Україні, серйозно позначилася на Усику, який виїхав із країни до Чехії для початку підготовки до поєдинку. Кримчанин і раніше не мав визначних антропометричних даних, як для суперважкої ваги, а з початку військових дій на території нашої країни за тиждень ще й схуд на 10 кг.

«Він був у такому жаху, у такому шоці, його так розривало… — поділилася дружина боксера Катерина Усик в інтерв'ю Youtube-каналу PravdaTUTLviv. — Він бачив, що я роблю. Я кажу: „Саш, будь ласка, люди просять, треба говорити, якось підтримувати“. Але йому дуже важко. Скажімо чесно, у такій ситуації ми ніколи не були. І ніхто не був, мабуть. Усе наше покоління… Ми такого й уявити не могли. І тут такий шок. Зараз він розуміє, наскільки для нього важливим є найближчий бій. Для нього кожен поєдинок важливий, але зараз, коли у твоїй країні ллється кров, Україну хочеться славити ще більше, пишатися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика емоційно відреагувала на «руський мир» у їхньому будинку.

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