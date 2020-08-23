Сельский «Ингулец» набрал первое в истории очко в Премьер-лиге: видеообзоры матчей

В воскресенье, 23 августа, поединками в Днепре и Полтаве завершилась программа стартового тура чемпионата Украины по футболу, в котором выступят 14 команд.

Чемпионат Украины. 1-й тур

22 августа (воскресенье)

«Ингулец» (Петрово) — «Днепр-1» — 1:1 (Балан, 42 — Цуриков, 33).

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львов) — 5:2 (Пуцлин, 10, Степанюк, 26, Дуць, 43, в свои ворота, Скляр, 44, Кулач, 49 — Федорчук, 63, Бойчук, 90+1).

Поединок «Львов» — «Минай» перенесен на неопределенный срок из-за того, что пять футболистов львовского клуба и тренер вратарей заразились коронавирусом

22 августа (суббота)

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 3:1 (Филиппов, 56, с пенальти, Тамм, 62, Будковский, 74 — Фаворов, 43). Молодежные составы — 0:3.

«Александрия» — «Мариуполь» — 4:1 (Шастал, 45, Гордиенко, 47, Мышенко, 49, Безбородько, 90+1 — Кулаков, 82). Молодежные составы — 0:1.

21 августа (пятница)

«Шахтер» (Донецк) — «Колос» (Коваливка) — 3:1 (Патрик, 60, с пенальти, 70, Волынец, 72, в свои ворота — Костышин, 77). На 45+1-й минуте Тайсон, а на 53-й Марлос (оба — «Шахтер») не реализовали пенальти. Молодежные составы — 4:0.

«Олимпик» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 1:4 (Политило, 23 — Буяльский, 8, Завийский, 15, в свои ворота, Супряга, 56, Цыганков, 87).

«Ингулец» и «Днепр-1» провели по взаимной договоренности дебютный матч для команды из Петрово, что в Кировоградской области, в элитном дивизионе на поле днепрян. Пропустив первыми, подопечные Сергея Лавриненко, который также дебютировал в Премьер-лиге со вторым клубом (в 2016-м специалист в четырех играх возглавлял кировоградскую «Зирку»), смогли отыграться перед самым перерывом. В итоге «Ингулец», являющийся финалистом розыгрыша Кубка Украины-2018/2019, к радости своего президента Александра Поворознюка набрал первый зачетный балл в отечественной элите.

Куда меньше повезло другому дебютанту УПЛ — львовскому «Руху». В Полтаве команда тренера-дебютанта высшего дивизиона Ивана Федыка получила от «Ворсклы» пять мячей, на что смогла ответить лишь двумя результативными ударами. После этого поединка полтавчане, которые в конце прошлого сезона не могли выиграть в четырех играх подряд, возглавили турнирную таблицу благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Во втором туре УПЛ после паузы, связанной с матчами сборных (базовая дата — 12 сентября), будут проведены следующие матчи: «Рух» — «Шахтер», «Динамо» — «Десна», «Заря» — «Мариуполь», «Колос» — «Львов», «Минай» — «Александрия», «Днепр-1» — «Олимпик» и «Ворскла» — «Ингулец».

Отметим, что в стартовом туре лишь футболист «Шахтера» Алан Патрик отметился «дублем» и возглавляет гонку бомбардиров. Еще 21 футболист забил по одному мячу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо».

Фото СК «Днепр-1»

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