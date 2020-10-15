Где смотреть онлайн «Рух» – «Динамо»: расписание трансляций матчей 6-го тура чемпионата Украины

В субботу, 17 октября, стартует 6-й тур украинской премьер-лиги.

Отечественные гранды, делегировавшие большое количество футболистов в свои национальные сборные на матчи Лиги наций, проведут свои поединки против львовских команд. И если «горняки» примут ФК «Львов» в Киеве на НСК «Олимпийский», то киевляне отправятся в столицу Галичины на игру с «Рухом». К слову, «бело-синие» обращались к своему предстоящему сопернику с просьбой перенести матч в Киев для лучшей подготовки к стартовому поединку в групповом турнире Лиги чемпионов против «Ювентуса», но получили отказ.

Еще один полпред нашей страны в еврокубках, луганская «Заря», примет в Запорожье «Колос» из Коваливки, набравший на старте сезона неплохой ход и на данный момент занимающий третье место в турнирной таблице. А вот «Мариуполю» предстоит дальний вояж на Закарпатье, причем «азовцев» ожидает дорога с двумя пересадками — до Запорожья на автобусе, потом перелет во Львов, и затем еще один переезд автобусом до Ужгорода.

В воскресенье, 18 октября, тур продолжится. Текущий лидер полтавская «Ворскла», делящая первую строчку с киевским «Динамо», сыграет в гостях с «Олимпиком». Полтавчане приедут в Киев в ослабленном составе — без пятерых игроков, а также главного тренера Юрия Максимова, сдавших положительный тест на коронавирус. Еще более удручающая ситуация в «Александрии» — там 27 положительных тестов на COVID-19 у игроков и персонала клуба. Проведение дерби Кировоградской области против «Ингульца» теперь под большим вопросом. Наконец, в Днепре местный «Днепр-1», не знающий пока радости побед в новом сезоне даже после смены тренера и прихода хорватского специалиста Игора Йовичевича, примет черниговскую «Десну», которая в нынешнем сезоне уже успела отобрать очки и у «Динамо», и у «Шахтера».

Чемпионат Украины. 6-й тур

17 октября (суббота)

«Минай» — «Мариуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Рух» — «Динамо» 17:00 «Футбол 1»

«Шахтер» — «Львов» 17:00 «Футбол 2»

«Заря» — «Колос» 19:30 «УНИАН»

18 октября (воскресенье)

«Олимпик» — «Ворскла» 17:00 «Футбол 1»

«Александрия» — «Ингулец» 19:30 «Футбол 1»

«Днепр-1» — «Десна» 19:30 «УНИАН»

Положение команд:

1. «Динамо» — 11 очков (5 матчей);

2. «Ворскла» — 11 (5);

3. «Колос» — 10 (5);

4. «Шахтер» — 9 (5);

5. «Десна» — 9 (5);

6. «Олимпик» — 9 (5);

7. «Мариуполь» — 7 (5);

8. «Александрия» — 6 (5);

9. «Заря» — 5 (5);

10. «Ингулец» — 4 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Днепр-1» — 2 (5);

13. «Рух» — 2 (5);

14. «Львов» — 1 (4).

Бомбардиры: 4 мяча — Захедитабар Шахаб («Олимпик»); 3 — Виктор Цыганков, Руслан Степанюк, Владислав Кулач (оба — «Ворскла»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Владимир Зеленский вручил государственные награды легендам киевского «Динамо» по случаю 45-летия завоевания Кубка кубков и Суперкубка Европы.

Фото ФК «Динамо»

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