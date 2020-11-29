Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Реал»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, донецкий «Шахтер» сыграет без зрителей на НСК «Олимпийский» в Киеве поединок 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Букмекеры сделали свои прогнозы на противостояние команд Луиша Каштру и Зинедина Зидана.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «РЕАЛ»

«Шахтер» после второго подряд разгромного поражения в Лиге чемпионов добыл трудную победу в рамках чемпионата Украины. «Горняки» на выезде встречались с «Днепром-1», не досчитавшимся перед поединком девяти игроков основной обоймы, и забил единственный мяч лишь в самой концовке встречи — 1:0 (Тете, 88). Таким образом, команда Луиша Каштру продолжает погоню за киевским «Динамо», сохраняя отставание в три очка.

Видеообзор матча «Днепр-1» — «Шахтер» — 0:1

А вот «Реал», похоже, слишком много внимания уделяет Лиге чемпионов, совсем позабыв о чемпионате Испании. В рамках очередного тура команда Зинедина Зидана принимала на своем поле «Алавес» и потерпела сенсационное поражение — 1:2 (Каземиро, 86 — Перес, 5, с пенальти, Хоселу, 49). Имея безвыигрышную серию из трех матчей (1 ничья, 2 поражения), «сливочные» скатились в турнирной таблице примеры на четвертое место, отставая от лидирующего «Реал Сосьедада» на шесть очков.

Видеообзор матча «Реал» — «Алавес» — 1:2

В прямой трансляции поединок «Шахтер» — «Реал» покажет в 19:55 телеканал «Футбол 1». Кроме того, эксперты в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» перед началом встречи на НСК «Олимпийский» (в 19:00) и после финального свистка обсудят события матча в Киеве.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 4-й тур

1 декабря (вторник)

«Шахтер» — «Реал» 19:55 «Футбол 1»

«Локомотив» — «Зальцбург» 19:55 «Футбол 3»

«Ливерпуль» — «Аякс» 22:00 «Футбол 2»

«Атлетико» — «Бавария» 22:00 «Футбол 3»

2 декабря (воскресенье)

«Башакшехир» — «Лейпциг» 19:55 «Футбол 1»

«Краснодар» — «Ренн» 19:55 «Футбол 3»

«Ювентус» — «Динамо» 22:00 «Футбол 2»

«Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» 22:00 «Футбол 3»

Напомним, что в другом матче в группе B (начало — в 22:00) в Менхенгладбахе сыграют местная «Боруссия» и миланский «Интер».

Положение команд после четырех туров: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Шахтер» — 4; 4. «Интер» — 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший игрок «Шахтера» Артем Федецкий рассказал, сколько и какого алкоголя пили футболисты донецкого клуба при Мирче Луческу.

Фото ФК «Шахтер»

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