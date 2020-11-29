«Шахтер» — «Реал»: прогнозы букмекеров на поединок Лиги чемпионов

Во вторник, 1 декабря, донецкий «Шахтер» на столичном НСК «Олимпийский» при пустых трибунах проведет матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (начало — в 19:55).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ШАХТЕР» — «РЕАЛ»

К предстоящему поединку соперники подходят в разном настроении. Если «Реал» в спаренных матчах с «Интером» набрал максимум очков (3:2 в Мадриде и 2:0 в Милане), благодаря чему заметно улучшил свое турнирное положение и шансы на выход в 1/8 финала, то «Шахтер», лидировавший в таблице, потерпел два разгромных поражения от менхенгладбахской «Боруссии» (0:6 в Киеве и 0:4 в Германии) и теперь вовсе может остаться без еврокубковой весны, опережая идущий последним «Интер» всего на два очка.

Напомним, в первом туре группового этапа «горняки» сенсационно обыграли «сливочных» на выезде (3:2), забив три мяча в ворота «Реала» еще в первом тайме.

Видеообзор матча «Реал» — «Шахтер» — 2:3 (21 октября 2020 года)

В предстоящем поединке букмекеры отдают явное преимущество мадридцам, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Фаворит Спорт»: победа «Шахтера» — 7,20, ничья — 6,10, выигрыш «Реала» — 1,37.

«Париматч»: победа «Шахтера» — 7,80, ничья — 5,60, выигрыш «Реала» — 1,33.

1xbet: победа «Шахтера» — 8,10, ничья — 6,05, выигрыш «Реала» — 1,375.

«Марафон»: победа «Шахтера» — 8,10, ничья — 6,00, выигрыш «Реала» — 1,36.

William Hill: победа «Шахтера» — 8,00, ничья — 5,50, выигрыш «Реала» — 1,35.

Напомним, что в другом матче в группе B (начало — в 22:00) в Менхенгладбахе сыграют местная «Боруссия» и миланский «Интер».

Положение команд после четырех туров: 1. «Боруссия» М. — 8 очков; 2. «Реал» — 7; 3. «Шахтер» — 4; 4. «Интер» — 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» на последних минутах дожал на выезде «Днепр-1» в чемпионате Украины.

Фото ФК «Шахтер»

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