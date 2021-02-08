Усик рассказал, как сдержал данное маме обещание

Украинский непобедимый боксер Александр Усик, которому предлагали огромные деньги за смену гражданства, откровенно рассказал о том, какие гонорары получает за свои бои, а также поделился сокровенным, как заботиться о родной матери Надежде Петровне.

«Мое состояние оценивают в пять миллионов долларов? Это неправдивая информация. Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты… Если спортсмену половина остается из гонорара, то это очень круто. Даже некоторые мои родственники думают, что я очень заоблачный по деньгам.

Надежда Петровна с будущим абсолютным чемпионом мира

На что трачу? Деньги, конечно же, я не солю. На развитие, недвижимость и бизнес, не связанный со спортом. А еще… В детстве я пообещал маме, что она больше не будет работать. А она работала на стройке, тяжелый труд. Сказал, что вот этими руками сделаю так, что ей не придется работать, а у нее будет карточка, на которую я буду присылать деньги. Была цель, которой я достиг. Мамулечка, обожаю тебя", — поделился крымчанин в интервью каналу «Ходят слухи».

Напомним, что за бой с британцем Джо Джойсом, в котором на кону будет стоять временный чемпионский пояс по версии WBO, наш соотечественник может получить гонорар в размере 5 миллионов долларов. Именно такую сумму готовы выделить Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри, чтобы Усик отказался от своего первоочередного права драться с Эй Джеем и позволил провести объединительный поединок за четыре пояса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что WBO обязывает Усика провести бой за временный чемпионский титул.

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