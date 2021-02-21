«Десна» в день рождения главного тренера отобрала очки в Киеве у «Динамо»: видеообзоры матчей УПЛ

В воскресенье, 21 февраля, тремя матчами в Полтаве и Киеве продолжилась игровая программа 15-го тура чемпионата Украины по футболу.

Чемпионат Украины. 15-й тур

21 февраля (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Динамо» (Киев) — 1:1 (Будковский, 53 — Цыганков, 90+2, с пенальти). На 87-й минуте удален Безбородько («Десна»). Молодежные составы — 0:9.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 66), Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин (Супряга, 86).

Киевское «Динамо» в отличие от своего главного соперника на отечественной арене после тяжелого поединка с «Брюгге» (1:1) в Лиге Европы ожидало не менее сложное противостояние с черниговской «Десной», рвущейся на третье место. Настрой у северян был запредельным, поскольку в день игры главный тренер команды Александр Рябоконь праздновал свой 57-й день рождения. Открыть счет удалось номинальным хозяевам (матч был перенесен на стадион имени Валерия Лобановского, поскольку арена в Чернигове не готова была принимать поединок из-за погодных условий), когда на 53-й минуте Калитвинцев выполнил подачу с левого фланга, а Будковский, оставленный без присмотра на линии вратарской, без проблем головой отправил мяч в ворота. В последние минуты «бело-синие» обрушили шквал атак на ворота соперника в надежде спасти матч, и были вознаграждены. Буяльский, пробрасывая мяч в штрафной соперника, попал в руку Гитченко, и судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти, который четко реализовал Цыганков — 1:1.

«Шахтер» (Донецк) — «Рух» (Львов) — 2:0 (Тете, 9, Майкон, 60, с пенальти). На 90+5-й минуте удален Бандура («Рух»). Молодежные составы — 2:0.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Витао, Матвиенко, Корниенко, Степаненко (Майкон, 46), Тете (Соломон, 70), Марлос, Алан Патрик (Маркос Антонио, 70), Коноплянка (Тайсон, 70), Мораес (Фернандо, 76).

Донецкий «Шахтер» после уверенной выездной еврокубковой победы над «Маккаби» (2:0) в Тель-Авиве не испытал особых проблем и в чемпионате. Поединок против «Руха» рассматривался «горняками» в качестве тренировки с повышенной ответственностью, и в итоге добился легкой победы. Уже на 9-й минуте подопечные Луиша Каштру открыли счет, когда Тете убежал один на один с вратарем, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота. Удвоить преимущество, а заодно и установить окончательный счет, «Шахтер» смог на 60-й минуте. Арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти за фол против Витао в момент подачи в штрафную львовян, и Майкон уверенно переиграл голкипера с 11-метровой отметки. Таким образом, «горняки» продлили свою беспроигрышную серию в национальном первенстве до 23 матчей.

«Ингулец» (Петрово) — «Ворскла» (Полтава) — 2:2 (Бартулович, 22, с пенальти, Ситчинава, 62 — Степанюк, 49, Кулач, 76, с пенальти). Молодежные составы — 0:6.

Из-за неготовности домашнего поля «Ингулец» принимал «Ворсклу»… в Полтаве. Впрочем, именно номинальные хозяева открыли счет в первом тайме, когда арбитр назначил спорный пенальти за фол против Ситчинавы, и Бартулович реализовал 11-метровый удар. Вскоре после перерыва полтавчане отыгрались, но затем вновь оказались в роли отыгрывающихся, когда тот же Ситчинава реализовал контратаку своей команды. Решающим же, и вновь сомнительным, стало решение арбитра назначить пенальти после того, как после подачи с углового в штрафной «Ингульца» упали Яворский и Степанюк, и Кулач уверенно переиграл голкипера с 11-метровой отметки. Таким образом, оба клуба продлили свои неутешительные серии — «Ворскла» не выигрывает уже пять матчей подряд, а «Ингулец» пропускает мячи в свои ворота в 10 последних играх на внутренней арене.

20 февраля (суббота)

«Мариуполь» — «Заря» (Луганск) — 0:1 (Шахаб, 34). Молодежные составы — 5:2.

«Александрия» — «Минай» — 3:0 (Лучкевич, 40, Бондаренко, 52, Вантух, 57). Молодежные составы — 0:0.

«Львов» — «Колос» (Коваливка) — 0:2 (Ориховский, 33, 74, с пенальти). На 90+5-й минуте Ренан («Львов») не реализовал пенальти. Молодежные составы — 2:1.

Положение команд:

1. «Динамо» — 34 очка (15 матчей);

2. «Шахтер» — 33 (15);

3. «Заря» — 26 (14);

4. «Десна» — 24 (15);

5. «Ворскла» — 22 (15);

6. «Александрия» — 22 (15);

7. «Колос» — 22 (15);

8. «Олимпик» — 17 (13);

9. «Мариуполь» — 16 (15);

10. «Ингулец» — 12 (15);

11. «Львов» — 12 (14);

12. «Днепр-1» — 11 (14);

13. «Рух» — 10 (15);

14. «Минай» — 10 (14).

Бомбардиры: 9 мячей — Захедитабар Шахаб («Олимпик» / «Заря»), Виктор Цыганков («Динамо»); 6 — Анатолий Нуриев («Минай»), Владислав Кулач («Ворскла»), Филипп Будковский («Десна»), Александр Гладкий («Заря»); 5 — Владислав Кочергин («Заря»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Евгений Селезнев («Колос»), Младен Бартулович («Ингулец»).

Добавим, что игровая программа 15-го тура чемпионата Украины завершится в понедельник, 22 февраля, матчем «Олимпик» — «Днепр-1».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что форвард «Динамо» Назарий Русин заговорил на польском языке перед переходом в «Легию».

Фото ФК «Динамо»

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