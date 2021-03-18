Загребское «Динамо» без тренера-уголовника выбило «Тоттенхэм» Моуриньо из Лиги Европы: видеообзоры матчей

В четверг, 18 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. К сожалению, после данной стадии Украина осталась без своих представителей — «Шахтер» на пустом НСК «Олимпийский» минимально уступил итальянской «Роме» — 1:2 (первый матч — 0:3), а «Динамо» на выезде также без допуска зрителей проиграло испанскому «Вильярреалу» — 0:2 (первый матч — 0:2).

Лига Европы, 1/8 финала, ответные матчи

«Шахтер» (Украина) — «Рома» (Италия) — 1:2 (Мораес, 59 — Майораль, 48, 72). Первый матч — 0:3.

«Вильярреал» (Испания) — «Динамо» (Украина) — 2:0 (Морено, 13, 36). Первый матч — 2:0.

«Арсенал» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 0:1 (Эль-Араби, 51). На 82-й минуте удален Ба («Олимпиакос»). Первый матч — 3:1.

«Канониры» неожиданно дома уступили «Олимпиакосу» (при этом греки доигрывали матч в меньшинстве), но лондонцам все равно хватило задела первого матча для итогового успеха.

«Динамо» (Хорватия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 3:0 (Оршич, 62, 83, 106). Первый матч — 0:2.

Без сомнений, главной сенсацией 1/8 финала стал триумф загребского «Динамо», которое смогло отыграть у лондонского «Тоттенхэма» гандикап в два мяча после первого матча. Клуб из столицы Хорватии за пару дней до отчетного поединка остался без главного тренера Зорана Мамича, приговоренного к тюремному заключению за финансовые махинации. Но данный факт лишь сплотил команду, которая смогла в дополнительное время дожать гостей с Туманного Альбиона и выбить из розыгрыша турнира подопечных Жозе Моуриньо, считавшихся одними из главных претендентов на завоевание трофея. К слову, все три мяча в составе динамовцев забил 28-летний нападающий Мислав Оршич (на фото в заголовке), который наверняка запомнит этот вечер на всю жизнь.

«Мольде» (Норвегия) — «Гранада» (Испания) — 2:1 (Вальехо, 29, в свои ворота, Хестад, 90, с пенальти — Сольдадо, 72). Первый матч — 0:2.

Скромный норвежский клуб на нейтральной территории (на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште) обыграл представителя испанской примеры «Гранаду», но для прохода в четвертьфинал этого все равно не хватило.

«Милан» (Италия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 0:1 (Погба, 49). Первый матч — 1:1.

В противостоянии титулованных грандов европейского футбола, «Милана» и «Манчестер Юнайтед», все решил единственный гол чемпиона мира француза Поля Погба, вызванного Дидье Дешамом на отборочный матч ЧМ-2022 против сборной Украины.

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Славия» (Чехия) — 0:2 (Олаинка, 14, Станчу, 74). На 61-й минуте удален Руф, а на 73-й — Балогун (оба — «Рейнджерс»). Первый матч — 1:1.

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Аякс» (Нидерланды) — 0:2 (Нерес, 21, Тадич, 49, с пенальти). Первый матч — 0:3.

Добавим, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет в пятницу, 19 марта (начало — в 14:00 по киевскому времени).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что невеста украинского футболиста оригинально вдохновила игроков «Шахтера» и «Динамо» перед еврокубковыми матчами.

Фото Twitter ФК «Динамо» (Загреб)

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